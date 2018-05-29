Сбербанк (SBER RX – ПОКУПАТЬ) завтра опубликует отчетность за 1 кв. 2018 г. по МСФО и проведет телефонную конференцию. По нашим оценкам, рентабельность капитала останется достаточно высокой (около 23%), а прибыль вырастет на 15% за квартал и на 19% год к году. Мы полагаем, что снижение маржи, которое, как ожидал менеджмент, начнется с 2018 г. и которое учтено в нашей модели, началось уже в 1 кв. Согласно нашим расчетам, снижение составит 45 б.п. квартал к кварталу (минус 15 б.п. год к году), что для ЧПД означает сокращение на 6% за квартал.

Впрочем, рост кредитования, в первую очередь розничного, все равно должен способствовать росту ЧПД год к году, по нашим оценкам, – на 7%. Чистые комиссии могут ощутимо опередить этот рост, и мы ждем, что год к году он превысит 20%. Расходы после почти стабильного уровня в 2017 г., что среди прочего объясняется изменением методологии, вероятно, снова вернутся к росту, мы прогнозируем его в размере 6% год к году против 12% для операционного дохода, а соотношение Расходы/Доходы может снизиться до 33% с 35% год назад.

Год, по всей видимости, начался хорошо для розничного кредитования. Стоимость риска, как мы предполагаем, будет равна 1,4% против 1,5% в 4 кв., впрочем, с учетом результатов ВТБ мы не исключаем, что и Сбербанк по этому показателю может преподнести приятный сюрприз. В 4 кв. банк изменил методологию расчета отчислений в резервы, что добавило стоимости риска около 70 б.п. (из 150 б.п.), однако, по словам менеджмента, это был разовый эффект. Консенсус-прогноз чуть более оптимистичен и предполагает стоимость риска в 1 кв. на уровне 1,3%. В части кредитования на фоне сильной динамики по РСБУ мы закладываем рост розничного портфеля на 4,5% за квартал, корпоративный же портфель может остаться почти неизмененным относительно конца 2017 г. Мы не исключаем, что менеджмент может сделать свой годовой прогноз по розничному портфелю более оптимистичным по сравнению с плюс 10–12%, но если это произойдет, то, скорее, по результатам за полугодие.

Ждем комментариев по продаже DenizBank. В ходе телеконференции менеджмент, по всей видимости, затронет недавно подписанное соглашение о продаже пакета Сбербанка в турецком DenizBank. Сбербанк уже раскрыл, что сумма сделки может составить 3,4–3,7 млрд долл. (в зависимости от сроков закрытия сделки и валютного курса). С учетом снижения взвешенных по риску активов продажа может повысить достаточность капитала Сбербанка примерно на 1 п.п. (предположительно, на конец 2018 г.). Это, в свою очередь, позволяет предположить, что банк может повысить дивиденды за 2018 г. относительно 40% от чистой прибыли, которые мы закладывали в модель, до 45–50%, что означало бы дивидендную доходность порядка 7,3–8% по обыкновенным акциям. Впрочем, мы также ждем комментариев руководства относительно влияния на достаточность капитала инициативы ЦБ о повышении коэффициентов риска по валютным кредитам, которое должно вступить в силу с 1 июля и может ограничить рост дивидендов.