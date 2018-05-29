Неделя на рублевом рынке ожидаемо началась с низкой торговой активности из-за выходного дня в США и Великобритании. Российская валюта снова немного ослабла, потеряв по итогам основной сессии примерно 15 коп., и завершила торги в районе 62,4 руб./долл. Цены на нефть мало изменились после стремительного падения в пятницу, оставшись вблизи 75 долл./барр., что является минимумом с первой декады мая. Ценовые изменения в ОФЗ были минимальными, в пределах 0,1 п.п. от номинала, а объем торгов составил лишь чуть более 7 млрд руб.

Сегодня Минфин должен объявить параметры предстоящих аукционов. Мы полагаем, что, во-первых, финансовое ведомство увеличит предложение до 35–40 млрд руб., учитывая рост спроса на рублевые госбумаги на прошлой неделе, который было видно как по аукционам Минфина, так и по вторичным торгам. Во-вторых, комбинация выпусков, как мы ожидаем, в этот раз будет включать длинную дюрацию, которая давно не предлагалась на первичном рынке.

Мы уже отметили, на прошлой неделе усилился спрос на рублевые гособлигации. Он формировался не только локальными, но и иностранными участниками, которые чаще всего предпочитают длинную дюрацию (их доля в таких облигациях традиционно высокая), что является еще одним аргументом в пользу предложения длинных бумаг.

Нерезиденты постепенно увеличивают свои позиции после их заметного сокращения в апреле: по данным ЦБ, только за 9- и 10-е апреля нерезиденты продали ОФЗ на рекордные 52,3 млрд руб. На наш взгляд, комбинацию ОФЗ для аукционов могут составить выпуски серии 26225 (погашение в 2034 г.) и 25083 (погашение в декабре 2021 г.).