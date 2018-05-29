Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка вчера осталась без изменений. Финальный платеж налогового периода по налогу на прибыль, отвлекший из банковской системы около 430 млрд руб., не повлиял на уровень краткосрочных процентных ставок. На рынке МБК 1-дневные кредиты обходились в среднем под 7.29% годовых (+1 бп), 7-дневные – под 7.31% годовых, междилерское репо с облигациями на 1 день – под 7.07% годовых.

Налоговый период мая, аналогично апрельской ситуации, не смог оказать давления на ликвидность и ставки. Структурный профицит ликвидности заставляет Центробанк активно абсорбировать ликвидность даже в условиях оттоков на налоговые выплаты. До начала следующего налогового периода условия рынка должны остаться благоприятными.