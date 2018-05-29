Распродажа на рынках Европы спровоцировала бегство из рисковых активов и спрос на казначейские облигации США. Подобное падение лишь укрепляет инвесторов в позиции “sell in may –go way”. Индекс акций 30 крупных компаний на бирже Италии FTSE MIB потерял больше 10% с начала мая и по нашим оценкам может потерять еще 2-3% и остановиться, так как уже выглядит технически перепроданным. Риски выхода из еврозоны Италии негативно влияют на европейскую валюту. Если текущее давление сохранится, и пара евро/доллар закроется ниже 1,15, то следующими станут уровни 1,1330 и 1,1130. Однако мы считаем, что большая часть падения позади и евро устоит, так как 1,15 — очень сильный уровень. Снижение евро в долгосрочной перспективе – положительный фактор для экспортирующих компаний Европы, и, в частности, итальянских Ferrari и Fiat. Акции этих компаний выглядят лучше рынка и особенно банковского сектора, который чувствителен к вопросу европейской целостности.

Падение евро ведет, в свою очередь, к укреплению доллара. Сильный доллар будет положительно влиять на котировки малых и средних американских компаний, которые получают почти всю выручку в США и покупают импорт за доллары. Впечатляющий рост доллара за последний месяц уже позволил индексу Russell 2000, в который входят небольшие компании, вырасти до исторических максимумов. Мы считаем, что американский рынок акций выглядит более безопасным местом для инвесторов сейчас, к тому же снижение доходности американских облигаций может помочь индексу S&P500 удержаться от падения ниже 2700 пунктов.

После событий «брекзита» и кризиса с греческим долгом американский рынок был достаточно устойчив и восстанавливался, что говорит о меньшем влиянии политического кризиса в Италии на американские акции.