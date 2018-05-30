Снижение российского рынка в полной степени обусловлено негативным внешним фоном. Впрочем, потери в Европе были более существенными. Безусловной поддержкой российского рынка стали корпоративные новости. Начнём с самых приятных. Совет директоров «Аэрофлот» (+0,23%) рекомендовал дивиденды за 2017 год в размере 12,8 рублей на акцию. Кроме того, компания может пересмотреть свою стратегию 2025 года в сторону повышения финансовых ожиданий. Совет директоров ЛСР (+2,24%) рекомендовал дивиденды за 2017 год в размере 78 рублей на акцию. «Газпром Нефть» (-0,39%) повысила прибыль по МСФО в I квартале на 12,4% до 69,7 млрд при росте выручки на 14,5%. Совет директоров «Мостотрест» (+1,64%) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2017 год в размере 2,19 рублей на акцию, или 10,64 рубля на акцию за весь 2017 год. И не столь оптимистичное сообщение о рекомендации «ФосАгро» (-0,97%) выплатить дивиденды за 2017 год в размере лишь 24 рубля на акцию. «ВТБ» (-0,33%) открыл кредитную линию для «Магнит» (-1,89%) на 60 млрд рублей. Так или иначе, но на российском рынке сохраняются весьма достойные дивидендные истории, которые приносят прибыль существенно выше ОФЗ. В лидерах роста и падения также оказались: «НОВАТЭК» (+2,85%), «Татнефть» (+1,9%), «Роснефть» (+0,91%), «Юнипро» (+0,54%), а также «Мосэнерго» (-2,37%), Polymetal (-2,28%), «МРСК Центр» (-2,14%), «АЛРОСА» (-1,77%). Учитывая, что в Европе основные индексы упали минимум на 1,25%, российский рынок оказался вполне устойчив, как к европейским раздражителям, так и к снижению котировок нефти. Слабеющий рубль также удерживал бумаги металлургов от сильного снижения.

Сам же рубль не смог удержаться от слабости на фоне глобального укрепления доллара и бегства от риска. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала к вечеру до 2,81%, что явно свидетельствует о стремлении капитала в качество. К вечеру нефть также пробивала сверху отметку в $75 за баррель Brent. Однако говорить о какой-то панике сложно. AUD и NZD теряли против американца более 0,55%. В среду Минфин протестирует рынок на присутствие реального спроса на долговые инструменты. Ведомство предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объёме 15 млрд рублей и ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением 15 декабря 2021 года в объёме 15 млрд рублей. Если Минфин сможет разместить весь предложенный объём, а спрос превысит предложение хотя бы в 1,5-2 раза, то нужно будет признать за российской валютой потенциал на укрепление. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,79% до 62,815, а евро — на 0,02% до 72,415.

Итальянский политический кризис прокатился волной распродаж по внешним рынкам. В самой Италии фондовый индекс потерял более 2,7%. В США индексы также оказались под сильным давлением. Худшим сектором стал финансовый, а вот коммунальные услуги и недвижимость показали рост. Вполне очевидно, что инвесторы искали защиту в бумагах с высокими дивидендами на фоне падения доходностей по казначейским обязательствам США. Доходность по 10-летним облигациям падала ниже 2,8%. Меж тем на американском направлении ситуация остаётся спокойной. Индекс потребительской уверенности Conference Board вырос до максимума почти за 18 лет, или 128,0 п. Индекс цен на жильё в США от S&P/Case-Shiller вырос за апрель на 0,4%, а за год показал рост на 6,5%. По итогам дня DJIA упал на 1,58% до 24361,45 п., а S&P 500 снизился на 1,16% до 2689,86 п. «Индекс страха», или VIX, подскочил на 28,74% до 17,02 п.

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Однако это не означает, что российские индексы совершат столь же драматическое падение как в Азии или США. Накануне рынок показал изрядную устойчивость на фоне серии позитивных корпоративных новостей. В частности, бумаги «Аэрофлот» могут показать рост в начале дня, так как решение Совета директоров по дивидендам предполагает доходность по цене закрытия во вторник на уровне 9,8%. В среду «Полюс» отчитается по МСФО за I квартал; «Дорогобуж» закроет реестр под дивиденды; «Газпром» отчитается по МСФО за I квартал, как и Сбербанк; свою отчётность также предоставят «ФосАгро» и «Тинкофф Банк».

Вероятно, что на открытии торгов рынок незначительно просядет, а рубль ослабнет. Однако российский рынок уже абсорбировал существенно больше негатива, чем очередной долговой кризис в Европе. Кроме того, слухи о проблемах со счетами россиян на Кипре также могут транслироваться в очередной приток возвращающихся на Родину капиталов.