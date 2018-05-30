Вчера суверенные евробонды РФ, несмотря на сильную напряженность на глобальном рынке, показывали достаточно сдержанную динамику в течение дня. Они практически проигнорировали рекордное падение доходности UST10 в первой половине дня до 2,81%, поскольку оно было вызвано преимущественно повышением спроса на защитные активы, и это падение оказало котировкам суверенного долга РФ лишь незначительную поддержку. Также российские евробонды не отреагировали и на обвал нефтяных котировок вечером. По итогам дня все выпуски оказались в небольшом плюсе, прибавив в среднем по 0,1 п.п. от номинала, а RUSSIA’28 (YTM 4,8%) и RUSSIA’29 (YTM 4,7%) подорожали чуть сильнее – плюс 0,3 п.п. от номинала. Евробонды других развивающихся рынков вчера показывали разнонаправленную динамику. Пятилетний CDS-спред России при этом умеренно расширился – на 3 б.п. до 131 б.п.

Корпоративные евробонды продолжили дорожать. В корпоративном сегменте вчера сохранялась позитивная динамика, большинство бумаг смогли показать умеренный рост котировок. Так, в нефтегазовом секторе евробонды в среднем подорожали на 0,1–0,2 п.п., а длинные выпуски Газпрома прибавили по 0,3–0,5 п.п. Также отметим LUKOIL’26 (YTM 5%) – плюс 0,3 п.п. от номинала. Еврооблигации госбанков продемонстрировали аналогичные результаты, подорожав примерно на 0,1–0,2 п.п., и только выпуск VEBBNK’22 (YTM 5%) вырос в цене на 0,3 п.п. Что касается субордов частных банков, то их котировки поднялись на 0,2–0,5 п.п. Бумаги металлургического сектора подорожали сильнее, при этом в лидерах были евробонды Норильского никеля – плюс 0,3–0,4 п.п. от номинала. Стоит отметить выпуски NLMKRU’24 (YTM 5,2%) и METINR’24 (YTM 5,9%) – плюс 0,4 п.п. Хороший результат показали евробонды VEON, подросшие в цене на 0,1–0,5 п.п., выпуски Global Ports прибавили 0,3–0,4 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон скорее неоднозначный: доходность UST10 начинает расти после вчерашнего падения, но цены на нефть повышаются. Азиатские рынки продолжают двигаться вниз, фьючерсы на американские индексы – в небольшом плюсе.