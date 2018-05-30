Спрос на КОБР с погашением в августе составил вчера 75 млрд руб. ЦБ продолжает размещать бумаги этого выпуска с дисконтом к номинальной цене. При этом регулятор от недели к неделе немного повышает минимальную цену, что вполне логично – таким образом он пытается поддерживать доходность к погашению примерно на одном и том же уровне. Банки же, со своей стороны, наоборот, постепенно привыкают к новации ЦБ, и пока максимальная заявленная ими цена от аукциона к аукциону снижается. Реальной конкуренции за эти бумаги при доразмещении еще нет, ЦБ вчера предлагал банкам облигаций этого выпуска на 367,5 млрд руб. Однако по мере исчерпания мы можем увидеть конкуренцию, и цена может вырасти. На аукционе по доразмещению КОБР с погашением в июле (Банк России не дает дисконта по этой бумаге) спроса со стороны кредитных организаций не было.

Предложение на депозитном аукционе ЦБ снизилось относительно прошлой недели. Центробанк оставил лимит в размере 3,1 трлн руб., на уровне прошлой недели, предложение же со стороны банков снизилось почти на 300 млрд руб. Из этих 300 млрд руб. 75 млрд руб. будут вложены в КОБР с погашением в августе, оставшиеся свыше 200 млрд руб. теоретически могут попасть на межбанковский рынок. Чтобы предотвратить снижение ставок, ЦБ проведет сегодня депозитный аукцион тонкой настройки сроком на пять дней. Лимит установлен на уровне 500 млрд руб., и вряд ли банки полностью выберут его. Срок же размещения средств объясняется тем, что на следующей неделе заканчивается период усреднения, избыток ликвидности будет только нарастать, и в понедельник ЦБ может вновь провести аукцион тонкой настройки с увеличенным лимитом.