К середине дня в среду рубль оставался в плюсе к доллару, торгуясь вблизи 62,5 руб., после того как накануне пара доллар/рубль поднималась выше 62,9 руб. Сохранять позиции в зеленой зоне рублю помогает фиксация прибыли по доллару на forex после его очередных максимумов, достигнутых накануне. Во вторник индекс доллара тестировал психологическую отметку в 95 пунктов и рано утром в среду пытался повторить результат. Однако пока вблизи данного уровня участники рынка начинают активности фиксировать прибыль по американской валюте.

Основное давление на индекс доллара в среду оказывает европейская валюта, которая восстанавливает позиции после провала за последние дни. По состоянию на 12:30 (МСК) европейская валюта укреплялась к доллару на 0,6%, к японской йене и швейцарскому франку — на 0,4% и 0,3% соответственно. На российском рынке евро также находился в плюсе к рублю, хотя в паре с долларом отечественная валюта прибавляла более 0,5%.

До конца дня в среду позиции американской валюты на forex, а вместе с ней и рубля на внутреннем рынке, будут уже определяться важной «домашней» статистикой. Так, в 15:15 (мск) рынок ожидает данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за май от ADP, а сразу после этого выйдут уточненные данные по ВВП за первый квартал. Участники рынка ожидают увеличение числа занятых на 186 тыс., однако для новых попыток индекса доллара протестировать отметку в 95 пунктов, вероятно, потребуется рост показателя, как минимум, до отметки в 200+ тыс. Уточненное значение ВВП не должно принести сюрпризов и останется на уровне 2,3%.



