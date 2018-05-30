Политическая неопределённость в Италии никуда не ушла, но в среду спекулянты решили взять паузу. Уже со второй половины вторника на долговом рынке Италии спекулянты начали закрывать короткие позиции и в среду тенденция продолжилась. Пока это всё похоже на фиксацию прибыли, и в скором времени атака на долговой рынок периферийной Европы продолжится. Сегодня цены на облигации Италии частично восстанавливаются, и сей факт поддерживает курс европейской валюты, а по американским казначейским облигациям вновь начались существенные продажи.

В азиатском регионе тоже прошли существенные распродажи на рынках акций. Японский биржевой индекс упал почти на 1.5%, а китайские рухнули до нового минимума текущего года, потеряв почти по 3%. Виной всему вновь стал Трамп. Он вчера назвал дату введения пошлин на китайские товары на $50 млрд. Президент США «сменил курс» и решил ввести тарифы на китайские товары, несмотря на то, что 20 мая Вашингтон и Пекин пришли к первому соглашению по переговорам во избежание торговой войны. Полный список товаров, которые будут облагаться пошлинами, будет опубликован 15 июня. Не стоит забывать и о том, что с 1 июня США начнут торговую войну с ЕС, что также окажет давление на все рисковые активы в мире.

Несмотря на некую стабилизацию на рынке долга Италии, индексы в Европе не хотят показывать восстановление. Страховки от дефолта на Италию (CDS) вчера за один день взлетели на рекордную величину за всю историю и это явно негативный долгосрочный сигнал. Биржевой индекс Германии сегодня показывает абсолютно нейтральную динамику, Франция теряет почти 0.8%, а фьючерсы на основные индексы США показывают небольшой рост, в пределах 0.3%.

Российский фондовый рынок пока не сильно реагирует на внешний негатив, хотя кризис в мире только набирает обороты и первым делом он ударит по странам развивающимся. Кризис уже бушует в Турции, Бразилии, Аргентине и Индонезии. Далее начнётся ухудшение экономической ситуации в Китае и ЕС. Ликвидность в мировой системе сжимается, долги увеличиваются, деньги дорожают, риски геополитики растут и всё это явно не внушает оптимизма. Но несмотря на всё это, ррублёвый индекс Московской биржи сегодня показывает небольшой рост, в пределах 0.2%, торгуясь вблизи важной отметки 2300 пунктов, при этом валютный РТС прибавляет почти 0.5%, подрастая до 1160 пунктов. Большинство российских эмитентов сегодня показывает нейтральную динамику, выделяются лишь акции Аэрофлота, которые растут на 5% после новостей о более высоких дивидендах

На рынке промышленных металлов всё спокойно, хотя вчера там прошли очередные распродажи. Тройская унция золота второй день торгуется без изменений, вблизи рубежа 1300$. На фоне падения цен на американские облигации, не исключено, что и драгоценные металлы тоже сегодня пойдут немного вниз. Цены на нефть сегодня восстанавливаются после прошедшего обвала. Котировки нефти марки Brent растут на 0.5%, и приближаются к отметке 76$ за баррель.

Если вчера на фоне сильнейшего спроса на американские облигации мы наблюдали резкое укрепление доллара и падение курса европейской валюты, то сегодня всё с точностью наоборот. Мы видим распродажи на рынке долга Америки и спрос на обязательства ЕС, что и поддерживает курс европейско валюты. Ключевая валютная пара евро/доллар сегодня растёт на 0.5%, приближаясь к отметке 1.1640. Российский рубль в паре с долларом сегодня отыгрывает вчерашние позиции и укрепляется на 0.6% — до 62.4. На российском рынке ОФЗ ситуация пока остаётся стабильной и даже вчера мы не видели существенных распродаж. До июньского заседания Европейского Центрального Банка курс рубля в паре с долларом останется в диапазоне 61-64. После заседания регулятора на глобальном валютном рынке могут начаться очень сильные движения, если будет намёк на сокращение “печатного станка”.

Фьючерсы на основные американские индексы сегодня скромно растут на 0.4%, поэтому можно надеяться на небольшое восстановление биржевых индексов по всему миру ближе к закрытию торгов.