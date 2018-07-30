После пятничной коррекции на американском фондовом рынке, особенно в секторе хай-тека, инвестиционные настроения сегодня почти на всех фондовых рынках немного ухудшились. Сводный индекс азиатского региона в первый торговый день недели снизился почти на 0.5%, причём биржевой индекс Японии завершил торги почти нейтрально, а вот китайские индексы вновь просели почти на 0.7%. Европейские биржевые индексы сегодня в первой половине дня тоже торгуются в минусе, хотя потери незначительные, в пределах 0.3%. Фьючерсы на основные американские биржевые индексы сегодня снижаются ещё на 0.2-0.3%.

Предстоящая неделя будет богата важными событиями и статистикой. Наибольшее внимание будет приковано к заседанию Банка Японии, которое состоится во вторник, 31 августа. Ходят слухи, что в руководстве Банка Японии грядут важные кадровые перестановки, и регулятор в ближайшем будущем может взять курс на сворачивание “печатного станка”. Что же касается заседания ФРС, то оно явно будет проходным, инвесторы ждут в сентябре очередного повышения ставки в США. Большую важность будут иметь данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу. Ну и традиционно в начале каждого месяца нас ждёт выход индексов деловой активности по всем странам, и если они покажут замедление, то для фондовых рынков это будет крайне негативный сигнал.

Российские биржевые индексы после слабого открытия буквально за час вышли в плюс. В первой половине дня рублёвый индекс Московской биржи прибавил 0.2% и вплотную подошёл к уровню сопротивлению на отметке 2300 пунктов, валютный индекс РТС прибавил аналогичную величину и поднялся до отметки 1150 пунктов. Лучше рынка сегодня выглядят акции Сбербанка, они растут на 1% — до отметки 211 рублей. Акции АФК Системы сегодня взлетели на 3.5%, более 1% показывают рост акции Сургутнефтегаза. Российские ритейлеры X5 и Магнит теряют почти по 1%, сектор электроэнергетики теряют почти 0.5%, а нефтегазовый сектор преимущественно торгуется вблизи пятничного закрытия.

Техническая картина по индексу Московской биржи пока выглядит нейтрально, но с прицелом на август шансы на снижение пока выше. Ближайший уровень сопротивления по индексу находится почти на 2% выше, вблизи отметки 2350 пунктов, а сильнейший уровень поддержки по-прежнему находится на отметке 2200 пунктов.

В сегменте промышленных металлов сегодня вновь наблюдаются распродажи. Сам индекс промышленных металлов сегодня теряет 0.6%, а цены на медь падают почти на 1%. Драгоценные металлы сегодня теряют скромные 0.2%. Цена тройской унции консолидируется вблизи отметки 1220$. С учётом того, что китайский юань сегодня вновь начал слабеть почти ко всем валютам в мире, все промышленные и драгоценные металлы пока могут остаться под давлением.

А вот цены на нефть сегодня растут. Инвесторы продолжают закладывать в нефтяные котировки премию за геополитические риски вокруг Ирана. Нефть марки WTI прибавляет почти 1% и торгуется вблизи отметки 70$ за баррель, нефть марки Brent растёт на 0.7% и приближается к отметке 74$ за баррель.

На глобальном валютном рынке сильных колебаний и изменений сегодня нет. Индекс доллара пока торгуется вблизи отметки 94,5 пункта, а ключевая валютная пара евро-доллар чуть выше отметки 1.165. Российский рубль в паре с долларом стабилен и торгуется вблизи отметки 62.7. Завтра утром пройдёт очередное и очень важное заседание Банка Японии, и его итоги могут сильно повлиять на весь валютный рынок.

Пока ситуация на мировых финансовых рынках хоть и выглядит напряжённой, но сильных распродаж в акциях пока нет. Пятничные распродажи в секторе хай-тека США немного напугали инвесторов, и если индекс NASDAQ продолжит коррекцию, то он утащит за собой вниз все остальные фондовые индексы в мире. Сегодня после закрытия торгов в США свой квартальный отчёт представит компания Apple, которая имеет большой вес в индексе NASDAQ. Если отчёт компании хоть чем-то разочарует инвесторов, то фондовые индексы в США могут окончательно сломать весь растущий тренд последних недель.