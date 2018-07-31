Накануне отечественная валюта укреплялась в паре с долларом до 62,2 руб., прибавляя порядка 60 коп. к закрытию прошлой недели и демонстрируя наилучшую динамику среди валют на развивающихся рынках.

Укрепление рубля сопровождалось повышенным спросом на рублевую ликвидность: ставка MosPrime o/n разом прибавила во вторник почти 30 бп, оказавшись на максимуме с конца декабря 2017 года (когда ключевая ставка ЦБ находилась на уровне 7,75% годовых). Банки, в свою очередь, выбрали весь лимит в 400 млрд руб. на аукционе РЕПО o/n с Федеральным казначейством, увеличили до максимума с сентября прошлого года объем привлечения у ЦБ по кредитам, обеспеченным нерыночными активами, а также два последних дня были вынуждены привлекать рублевую ликвидность через валютные свопы у регулятора.

Сегодня можно ожидать заметного сокращения позиции кредитных организаций на недельных депозитах в ЦБ. Банк России уже сократил лимит до 2,18 трлн руб. (неделей ранее банки разместили 2,29 трлн руб.), однако не исключено, что объем предложения участников аукциона может оказаться менее 2 трлн руб. Средства с депозитов вернутся в банковскую систему в среду, поэтому с завтрашнего дня можно ожидать постепенного сокращения спроса на рублевую ликвидность и отечественную валюту. Кроме того, после завершения основных дивидендных выплат в июле часть инвесторов-нерезидентов может конвертировать полученные средства в валюту, что также усилит коррекцию рубля.

Мы полагаем, что с началом нового месяца и традиционным возвратом в систему ликвидности из бюджета пара доллар/рубль постепенно вернется в район 63 руб., однако в целом курс может быть подвержен высокой волатильности в связи с большим количеством важных макроданных из США, ожидаемых до конца недели.