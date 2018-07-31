В понедельник цены нефти довольно активно подрастали, но к средине дня настрой на рост исчерпался. Произошедший откат лишь частично компенсировал происходивший рост цен. Но зато с утра во вторник снижение стало более выраженным. Можно попытаться связать такое снижение, например, с бурным обсуждением в прессе планов нефтяных компаний по возврату на глубоководные шельфы. Резонансной стала новость, что Индия снизила закупки нефти для своих НПЗ. (Хотя формально Индия не собирается присоединяться к санкциям против Ирана). Министр нефти Индии Дхармендра Прадхан сообщил, что в июне объем поставок иранской нефти упал на 12% до 0,664 мб/д. Для Индии Иран является вторым после Ирака крупнейшим поставщиком нефти. (Иран для Индии — второй после Китая рынок сбыта).

Несколько ослабли опасения по поводу возникновения нефтяной пробки в Баб-Эль-Мандебском проливе в Красном море. Сейчас объем перевозок там упал до 0,1 мб/д, но реакция рынка носила довольно сдержанный характер, поскольку приостановка видится временной мерой. Кроме того поставки через этот пролив не критичны, поскольку поток нефти через него может быть перенаправлен по шунтирующему трубопроводу мощностью в 5 мб/д.

Впрочем, говорить об окончании корректирующего подрастания цен нефти, которое длится уже около двух недель, пока еще слишком рано. Возможно, ожидания по снижению цен нефти будут реализовываться к концу текущей недели. В ожидании результатов заседаний Центробанков ведущих стран фондовые рынки показывают слабость. Значит, часть игроков фиксирует позиции. Ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики давят на рынки, снижая цены золота, заставляя быть сдержанными и на других рынках. Хотя заседания Центробанков этой недели не будут ключевыми, но рынки надеются получить новые сигналы и можно ждать, в том числе и на рынке энергоносителей, повышенной ценовой волатильности.

Волатильности ценам нефти могут добавить выходящие новые недельные данные по запасам и добыче нефти в США. Накануне выхода недельных данных агентство Bloomberg провело традиционный опрос экспертов. Согласно средним значениям прогнозов запасы сырой нефти в США снизились на 3,0 мб; запасы бензина на 2,1 мб. По прогнозу Bloomberg в Кушинге ожидается снижение запасов на 0,5 мб. При этом запасы дистиллятов подросли на 0,35 мб.

С начала августа начнут поступать новые сообщения об июльских объемах добычи нефти странами ОПЕК+. Да и динамика добычи в США тоже остается крайне интересной. Особенно в провинции Permian, которая не устает удивлять успехами в росте добычи нефти. Но не нефтью едино жив Permian! Министр энергетики США Рик Перри заявил о грандиозных планах по росту там добычи газа: «Мы построим необходимую инфраструктуру для СПГ. По его словам месторождения в Западном Техасе имеют потенциал стать крупнейшим местом добычи энергоресурсов и могут опередить Россию и Саудовскую Аравию. По его словам США могут дать миру столько энергоресурсов, сколь нужно».