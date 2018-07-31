2 августа ММК представит финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2018 г.

Согласно нашим расчетам, выручка компании вырастет на 1% к/к — до 2 086 млн долл. в результате роста объема реализации металлопродукции на 0,7% к/к до 2,8 млн тонн и средней цены на 1,2% к/к.

Из-за низкой обеспеченности собственным сырьем финансовые показатели ММК сильно зависят от цен на уголь и железорудного сырья, поэтому мы прогнозируем более сильный рост EBITDA ММК – на 15% к/к, до 642 млн долл. благодаря снижению цен на ресурсы, а также ослаблению рубля. Чистая прибыль без учета неденежных статей, по нашим оценкам, составит 393 млн долл.

Мы не ожидаем влияния отчетности на акции компании, так как динамика финансовых показателей была полностью обусловлена благоприятной рыночной конъюнктурой, которая давно учтена в котировках.



