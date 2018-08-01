Baidu отчиталась за 2-й квартал прибылью в $967 млн, или $2,74 на депозитарную расписку. Этот результат почти на 30% превзошел ожидания рынка.

Доходы компании выросли на 24,4%, до $4,07 млрд. На рекламе она по-прежнему зарабатывает большую часть выручки, по итогам отчетного периода в этом сегменте показатель составил $3,18 млрд. Благодаря активному развитию в направлении iQIYI другие направления бизнеса зафиксировали повышение выручки на 75%. Одновременно расходы на приобретение трафика увеличились на 9%, а на контент для платформы по стримингу iQIYI — сразу на 68%. Это негативно сказывается на маржинальности. На этом фоне мы прогнозируем снижение маржи чистой прибыли до конца года с текущих 24,5% до 21–23%. Однако полагаем, что это снижение будет временным, так как расходы на собственный контент окупятся в течение пяти лет за счет роста выручки и, как следствие, приведут к увеличению рентабельности.

Перспективным источником доходов для компании выглядит растущее направление автономного транспорта Apollo. Мы считаем, что Baidu может начать получать прибыль от этого бизнеса уже в следующем году. К 4 июля компания выпустила первый полностью автономный микроавтобус. По слухам, уже есть договоренности о запуске таких автобусов в Японии в 2019-м, что открывает большие перспективы перед компанией.

Мы ожидаем, что, благодаря развитию компетенций в области искусственного интеллекта и росту популярности стриминга, Baidu сохранит высокие темпы роста выручки в 25–30% в этом году.