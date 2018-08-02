С вечера среды доллар закрепился на внутреннем рынке выше 63 руб. Утром в четверг американская валюта тестировала отметку в 63,2 руб., однако затем скорректировалась в район закрытия среды. В целом с максимума, достигнутого в понедельник (62,18 руб.), российская валюта теряла в стоимости уже более одного рубля. Текущему ослаблению рубля способствует изменение ситуации на внешних торговых площадках.

Стоимость нефти марки Brent в утренние часы четверга опускалась ниже 72,4 долл. за баррель и в настоящее время торгуется вблизи двухнедельных минимумов. В свою очередь, индекс доллара DXY после итогов очередного заседания ФРС, укрепивших уверенность участников рынка в еще двух повышениях ставки до конца текущего года, приближался в утренние часы к психологической отметке в 95 пунктов, выше которой последний раз поднимался две недели назад.

Негативно сказывается на рубле и постепенное сокращение спроса на рублевую ликвидность. Так, в среду в банковскую систему вернулся заметный объем ликвидности с недельных депозитов ЦБ. В целом остатки ликвидности банков на корсчетах в ЦБ к утру четверга увеличились более чем на 700 млрд руб. — до 2,6 трлн руб., вернувшись к уровню, предшествовавшему крупным выплатам в июле. Как результат, индикативная ставка MosPrime o/n после двух дней пребывания на максимумах с конца 2017 года разом скорректировалась на 44 бп — до 7,34% годовых. Тем не менее мы отмечаем, что ослабление отечественной валюты, вероятно, могло бы быть еще более серьезным, если бы часть игроков на внутреннем рынке по-прежнему не испытывала спрос на рублевую ликвидность. Так, несмотря на падение межбанковских ставок, банки в среду вдвое увеличили объем привлечения по операциям РЕПО o/n с Федеральным казначейством и выбрали весь лимит на депозитном аукционе казначейства, что случается довольно-таки нечасто.

С возвращением в систему ликвидности с депозитов ЦБ и традиционным для начала месяца притоком средств по бюджетному каналу мы не исключаем дальнейшего ослабления рубля до 63,5, однако в целом возможности доллара по удержанию позиций выше 63 руб. будут определяться прежде всего динамикой и ситуацией на внешних торговых площадках. При этом на внутреннем рынке ЦБ уже сегодня проведет депозитный аукцион «тонкой настройки» по изъятию 350 млрд руб., однако не исключено, что, восполнив совсем недавно запасы, банки предпочтут попридержать ликвидность, и объем предложения на депозитном аукционе окажется меньше лимита ЦБ.

Сегодня эстафету заседаний центральных банков перейдет к Банку Англии, который примет решение по процентной ставке в 14:00 мск. От британского регулятора рынок ждет повышения процентной ставки на 25 бп — до 0,75% годовых. В этом случае ставка будет повышена впервые с октября 2017 г. Тем не менее, само по себе ужесточение процентной политики если и окажет поддержку британскому фунту, то, вероятно, лишь краткосрочную. Повышение ставки заложено в котировки большинством участников рынка и не станет сюрпризом, однако инвесторы опасаются, что после сегодняшнего ужесточения британский регулятор может взять длительную паузу по изменению ставки. В данном контексте сильный интерес будут вызывать комментарии главы Банка Англии и квартальный отчет регулятора по инфляции, из которых инвесторы попытаются понять, что в настоящее время первично для британского регулятора — инфляционные риски или экономические риски предстоящего выхода из ЕС (Brexit).

С середины апреля 2018 г. британский фунт потерял в стоимости к доллару порядка 9%. С начала июля пара консолидировалась в диапазоне 1,30-1,33, а со второй половины месяца диапазон движения сузился до 1,30-1,32. В целом британская валюта торгуется вблизи минимумов с ноября 2017 г., растеряв таким образом все свое преимущество после последнего повышения процентной ставки. В случае, если участники рынка увидят сомнения в комментариях британского регулятора и его главы относительно необходимости дальнейшего ужесточения ДКП, не исключено, что фунт может лишиться важной поддержки в районе 1,30, даже если сегодня ставка будет повышена. Если же инвесторы поверят, что инфляционные риски являются первостепенными для Банка Англии, то британская валюта, вероятно, предпримет попытки прорвать верхнюю границу сложившегося за последние недели узкого диапазона торгов, однако не исключено, что укрепление «захлебнется» и окажется кратковременным.