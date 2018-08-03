По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись в основном ростом на фоне отчетов компаний – рыночная стоимость Apple достигла $1 трлн. Так, по данным JPMorgan Chase, за второй квартал уже отчитались более 60% компаний, входящих в индекс S&P500, и 86% из них превысили ожидания рынка по прибыли – это лучший показатель с 2009 года. Выручка превзошла прогнозы у 75% отчитавшихся компаний.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,49%, закрывшись на отметке 2827,22 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,03%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 1,24%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на два базисных пункта — до 2,98%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,16%, закрывшись на отметке $73,38. После медвежьих данных от API и Минэнерго США на авансцену снова вышел геополитический фактор, противостояние США и Ирана. Исламская республика в очередной раз угрожает перекрыть Ормузский пролив, важную артерию транспортировки нефтепродуктов в случае ограничений на иранский экспорт "черного золота". Для демонстрации серьезности намерений планирует провести масштабные военно-морские учения.

В настоящий момент локальной поддержкой по Brent выступает отметка $71,45, сопротивления расположены на $73,50 и $74,55.

Сегодня рынки будут ждать статистику по буровой активности в США от компании Baker Hughes, которая может оказать влияние на динамику нефтяных цен в понедельник.

Российский рынок в четверг завершил торги снижением на фоне новостей о том, что несколько сенаторов США внесли законопроект, предусматривающий введение новых санкций против РФ, в том числе против нового государственного долга.

Индекс МосБиржи снизился на 0,87% закрывшись на отметке 2295,15 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2280 и 2260 пунктов, сопротивления расположены на 2300 и 2325 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 114000, при прохождении которого инструмент рискует потерять еще 2000 пунктов. В текущей ситуации сопротивления расположены на отметках 115300 и 116400 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,40, снизившись на 0,57% по отношению к доллару США. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 63,60 и 64,15, поддержки расположены на 62,80 и 62,20.