Российский рубль в ходе вчерашних торгов продолжил оставаться под давлением – пара доллар/рубль прибавила по итогам дня еще 0,9%, локально забираясь выше отметки в 63,50 руб/долл. Наиболее обсуждаемой новостью вчерашнего дня на российском рынке стало внесение группой американских сенаторов законопроекта, ужесточающего санкции в отношении России (на прошлой неделе сенаторы Л.Грэм и Р.Менендес анонсировали скорое представление данного законопроекта).

Новый проект закона предусматривает «ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России, ее олигархов и государственных предприятий, применение санкций в отношении нового российского суверенного долга». Напомним, что данный законопроект является лишь одним из вариантов, которые, вероятно, будут рассматриваться Конгрессом – лидер сенатского большинства М.Макконнелл накануне в качестве защиты от «вмешательства РФ в институт выборов» назвал отдельный законопроект, предложенной сенатором-республиканцем М.Рубио и демократом К.Ван Холленом.

Отметим, что, вероятно, до сентября голосования по представленным законопроектам не состоится (Палата Представителей США лишь в начале сентября должна вернуться с пятинедельных каникул). В этом контексте август будет интересен обсуждениями в комитете по иностранным делам и банковском комитете Сената. По сообщению Bloomberg, некоторые сенаторы сейчас выражают обеспокоенность в связи с тем, что новые санкции могут зайти слишком далеко, следовательно, считать вопрос введения санкций в отношении российского долга решенным, однозначно пока еще рано.

В целом реакция в российской валюте на вчерашние новости была не столь высока – рубль ослаб против доллара примерно на 30 копеек (в прошлый вторник на новостях об анонсировании скорого представления законопроекта ослабление рубля было в 2,5 раза более выраженным). При этом отметим, что и большинство других валют EM демонстрировали вчера негативную динамику против доллара. С конца апреля пара доллар/рубль проводит большую часть времени в диапазоне 61-64 руб/долл. Обострение санкционной истории создает риски движения в сторону верхней границы, но пока рынок не закладывается на сценарий введения санкций в отношении госдолга как базовый, ослабление рубля, скорее, носит сдержанный характер.

На текущий момент ориентируемся на диапазон 63-63,70 руб/долл. Из событий сегодняшнего дня выделим объявление Минфином объема покупок иностранной валюты на ближайший месяц и публикацию данных по американскому рынку труда.