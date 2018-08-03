Потоки в июле сигнализируют об улучшении отношения инвесторов к развивающимся рынкам, особенно в облигациях, что, однако, слабо помогает России. Мы не видим существенных факторов поддержки для рынка, за исключением скачков цен на нефть, и рекомендуем защитное позиционирование.

EPFR Global опубликовал данные по потокам по итогам прошедшей недели, завершившейся в среду. Совокупные притоки в российские активы из фондов акций и облигаций составили порядка $40 млн против оттока $80 млн на предыдущей неделе.

Потоки фондов акций:

— Только Россия: ОТТОКИ $40 млн (против $90 млн на предыдущей неделе) – третья неделя оттоков

— Совокупно: ОТТОКИ $10 млн (против $110 млн оттоков на предыдущей неделе) – третья неделя оттоков

Потоки фондов облигаций:

— Только Россия: незначительные ПРИТОКИ 15 недель подряд

— Совокупно: ПРИТОКИ $50 млн (против $30 млн на предыдущей неделе) – четвертая неделя притоков

Акции – оттоки из России продолжаются, оптимизм по отношению к развивающимся рынкам не может компенсировать негатив. Оттоки из российских акций продолжаются третью неделю подряд: чистый отток был зафиксирован в российских традиционных фондах и ETF. Российские фонды теряют средства инвесторов уже 15 недель подряд без учета одной недели в начале июля. Для GEM фондов ситуация выглядела более благоприятной на этой неделе. Эта категория фондов показала приток в $894 млн только благодаря мощным притокам в GEM ETF – лучшая неделя с конца апреля. Таким образом, наше ощущение улучшения отношения рынка к акциям EM оказалось верным. Тем не менее его недостаточно, чтобы сдвинуть маятник для российского рынка акций в положительную зону. Прогнозируемость рынка снизилась, и мы занимаем тактически осторожную позицию.

Облигации – стабильные притоки в облигации EM, но в воздухе витает угроза новых санкций. Фонды облигаций EM продолжают получать небольшие, но стабильные притоки с начала июля, что помогает российскому рынку облигаций оставаться сбалансированным на данный момент. Однако в свете вчерашнего внесения в конгресс США нового законопроекта, который может запретить или ограничить владение российским суверенным долгом, осторожность выглядит разумным подходом, пока развитие событий не станет более понятным.