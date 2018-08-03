Metro AG опубликовало слабые, но улучшающиеся кв/кв операционные и финансовые результаты за 3К18. Продажи Группы снизились на 3.7% (на 0.9% в национальной валюте), в то время как LfL-продажи упали на 0.5%. В России продажи сократились на 19.5%, что объясняется неблагоприятными изменениями валютного курса, однако динамика продемонстрировала улучшение кв/кв (во 2К18 продажи упали на 21% г/г). Без учета эффекта изменений курса продажи упали на 4.7% (против —10.4% во 2К18). Реализованные инициативы, направленные на рост продаж в России, такие как новая ценовая политика, расширение поддержки среднего и малого бизнеса и коммерческие усилия, оказали позитивное влияние и привели к замедлению снижения сопоставимых продаж кв/кв (3.2% в 3К18 против 8.6% во 2К18).

Мы считаем результаты Metro AG умеренно позитивными с точки зрения восприятия, так как российский сегмент показал более сильные показатели, чем ожидалось, а также продемонстрировал улучшение динамики кв/кв. Основываясь на этих результатах, можно предположить, что Группа уже прошла самую низкую точку в России и продемонстрирует более сильные результаты в 2018 финансовом году.



