Фондовый рынок США показывает разнонаправленную динамику, но бумаги, ориентированные на рост, как правило, повышаются, а другие акции, в первую очередь, сохраняющие стоимость, успешно защищают накопления от скачков цен. В четверг индекс S&P 500 вырос на +0,5% — до 2827,22 пункта благодаря секторам IT, потребления и ЖКХ, Dow 30 снизился на 0,03% — до 25326,16, так как падения DuPont, Chevron, J & J компенсировали рост Cisco, Nike, Apple.

Мировой фондовый рынок показывал объяснимые движения по фьючерсам и валюте. Золото направлялось к $1200 после ответного письма США Северной Корее, и пара евро/доллар падала к 1,158 на ожиданиях повышения ставок, в то время как нефть Брент дешевела до $73,3 перед данными по буровым в Америке. Доходность трежерис продолжала отпадать от 3% к 2,98% на улучшении отношения к риску.

Акции Apple (AAPL) все вместе стали официально дороже $1 трлн (число акций 4 млрд 829 млн 926 тыс, цена $207,39) после отчёта об абсолютно лучшем июньском квартале. По результатам, прибыль Apple подскочила на +40% в год, тогда как выручка повысилась на +17% в год, 4-й квартал подряд двузначными темпами, и по итогам всего года предполагается в пределах $60-62 млрд, при валовой рентабельности 38-38,5% ввиду расширения продаж самых дорогих моделей iPhone.

Бумаги Tesla (TSLA) подорожали на +16% — до $349,54 после представления прогноза выхода в прибыль во 2-м полугодии, вопреки 5%-ному превышению консенсуса по убытку на акцию $3,06 в отчётном квартале.

Из других акций S&P 500, бумаги второго по величине после Comcast кабельного оператора Charter Communications (CHTR) сохранили стимулы к развитию после отчёта о росте квартальной прибыли на +96% от повышения спроса на интернет-услуги. Отток абонентов телевидения оказался меньше ожиданий, и их приток в сегменте интернет-услуг порадовал скептиков, прибыль CHTR повысилась до $273 млн, или $1,15 на акцию, по сравнению со $139 млн, или 52 центами на бумагу, годом ранее, выручка выросла до $10,85 млрд с $10,36 млрд в квартал. И всё же, отчёт негативен для котировок, так как отток 73 тысяч абонентов видео, хоть и медленнее, по сравнению с 91 тысячей в том же квартале 2017-го, но всё равно не мало.

Кабельное ТВ проигрывает бюджетным альтернативам в виде Netflix и видео Prime от Amazon.com, что заставляет такие компании, как Charter и, в меньшей степени, Comcast, сосредоточиться на широкополосной телефонии. На этом фоне смущает уверенность корпоративного босса Charter в выполнимости бизнес-плана.

Вчера из приятных сюрпризов можно выделить своевременную отчётность Symantec, сегодня отчитается Kraft Heinz. На следующей неделе в США, из сегодняшней статистики, обсудят данные по занятости (прогноз +191 тысяча против +213 тысяч месяцем ранее) и уровню безработицы (консенсус на июль 3,9% против 4,0% в июне), а также непроизводственный индекс ISM.

IPO Xiaomi вернулось к цене отсечения, так как рынку не нравятся слухи о том, что финансовый директор уйдёт в отставку вскоре после размещения.