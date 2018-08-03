В четверг российские суверенные бумаги начали день с заметного падения котировок, продолжая отыгрывать значительное снижение цен на нефть, произошедшее накануне и продолжавшееся некоторое время вчера. После небольшой попытки вернуть часть потерь котировки вновь развернулись вниз, после сообщений о том, что в Конгресс США был внесен законопроект о новых санкциях против России, в котором в том числе содержится предложении о запрете на покупку нового российского долга. Это и вызвало очередную волну продаж российских евробондов.

Подробности законопроекта пока не известны. Хотя текст, вероятно, будет опубликован в ближайшее время, его обсуждение может быть перенесено на осень. Тот факт, что законопроект поддерживают важные сенаторы из обеих партий, существенно повышает риски его принятия. По итогам дня котировки длинных выпусков упали на 1–1,2 п.п., а среднесрочные бумаги потеряли на 0,4–0,6 п.п., при этом только половина этих потерь пришлась на момент после выхода новостей о внесении законопроекта в Конгресс США.

Доходности вдоль суверенной кривой за вчерашний день выросли в среднем на 7 б.п., что лишь немного больше среднего прироста доходностей других суверенных бумаг ЕМ. Отчасти слабая реакция могла быть связана с тем, что о готовящемся законопроекте стало известно еще на прошлой неделе, и это, вероятно, уже было учтено рынком. Однако мы считаем, что российские бумаги еще должны учесть рост санкционных рисков, поэтому негативный тренд в ближайшие дни может сохраниться.

В корпоративном сегменте падение также усилилось, в аутсайдерах – евробонды VEON и POGLN’22. Большинство корпоративных бумаг вчера также понесли серьезные потери. В нефтегазовом секторе котировки упали в среднем на 0,2–0,3 п.п., а длинные евробонды Газпрома просели на 0,3–0,6 п.п. от номинала. Среди госбанков наиболее существенно подешевели бумаги ВЭБа – минус 0,4–0,5 п.п., а выпуски Сбербанка и ВТБ упали в цене на 0,2–0,4 п.п. Суборды частных банков завершили торги в минусе на 0,2–0,6 п.п. В металлургическом секторе, как и в среднем по рынку, потери составляли 0,2–0,3 п.п. от номинала, однако вновь отличился евробонд Петропавловска – POGLN’22 (YTM 12,6%) продолжил дешеветь, уже четвертый день подряд, и вчера его падение было максимальным за неделю – минус 1,2 п.п. Таким образом, с начала недели этот выпуск потерял уже 2,2 п.п. Сильнее других бумаг вчера подешевели евробонды VEON – минус 0,5–0,8 п.п. что было неожиданным, учитывая в целом хорошие результаты за 2 кв., опубликованные вчера. Мы считаем, что евробонды VEON остаются одними из самых привлекательных бумаг на российском рынке.

Сегодня внешний фон остается скорее негативным: хотя цены на нефть вчера вечером смогли отыграть значительную часть потерь предыдущих дней, доходность UST10 остается вблизи уровня 3%. Усиление напряженности, вызванное дальнейшей эскалацией торгового конфликта между США и Китаем, а также значительный рост курса доллара – неблагоприятные факторы для развивающихся рынков. Большая часть азиатских рынков сегодня в минусе, фьючерсы на американские индексы также дешевеют.