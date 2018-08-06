Американские биржевые площадки в пятницу завершили торговую сессию ростом на фоне продолжающегося сезона отчетов компаний и данных по рынку труда.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,46%, закрывшись на отметке 2840,35 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,54%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,12%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на три базисных пункта — до 2,95%.

Заокеанские индексы продолжают карабкаться по "стене страха", поддерживаемые квартальными результатами корпораций и игнорируя нарастающее торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином. Так, по информации Bloomberg, на данном этапе 3/4 отчетов компаний S&P 500 превзошли оценки аналитиков, а оптимистичные прогнозы по экономике США от Федеральной резервной системы способствуют позитивному настроению "быков".

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,01%, закрывшись на отметке $73,37. В пятницу цены на "черное золото" поддержала информация об уменьшении добычи Саудовской Аравией в июле на 200 000 баррелей в сутки и данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым количество нефтяных буровых установок за неделю сократилось на две единицы.

В настоящий момент локальной поддержкой по Brent выступает отметка $72,60, сопротивления расположены на $73,70 и $74,55.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,12%, закрывшись на отметке 2297,99 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе по-прежнему находятся на отметках 2280 и 2260 пунктов, сопротивления расположены на 2300 и 2325 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 113000 и основная на 112000. Сопротивления расположены на отметках 115300 и 116400 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,40, укрепившись на 0,1% по отношению к доллару США. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 63,60 и 64,15, поддержки расположены на 62,80 и 62,20.