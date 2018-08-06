В ближайшие дни тема новых санкций, вероятно, останется одним из ключевых драйверов для российских бумаг. В частности, инвесторы ждут публикации текста законопроекта, внесенного в Конгресс США на прошлой неделе. Хотя, по мнению рейтингового агентства Moody’s, Россия готова выдержать расширение санкций, в том числе и самый жесткий вариант – с ограничением на покупку нового госдолга, такой сценарий в любом случае обеспечит негативный настрой инвесторов и вызовет продажи российских бумаг. В связи с этим мы пока не видим потенциала для роста российских евробондов в ближайшее время и по-прежнему считаем, что дальнейшее падение котировок представляется более вероятным, в том числе из-за потенциального снижения интереса инвесторов к активам ЕМ, вызванного эскалацией торговой войны, а также роста доходности UST10 на фоне увеличения объема размещений госбумаг и последующего повышения ставки ФРС.

Выпуск Петропавловска POGLN'22 за неделю показал худший результат на российском рынке. В корпоративном сегменте динамика в пятницу не была такой позитивной, как в суверенных бумагах, большинство выпусков в цене не изменилось, а часть бумаг продолжила дешеветь. Так, в нефтегазовом сегменте котировки в среднем были стабильны, и только бумаги ЛУКОЙЛа незначительно снизились в цене – на 0,1 п.п. Цены евробондов госбанков также менялись очень слабо, в пределах 0,1 п.п. В то же время суборды МКБ продолжили дешеветь второй день подряд, просев на 0,7–1,8 п.п. от номинала и, таким образом, растеряв почти весь прирост, аккумулированный в начале недели на фоне новостей об увеличении размера выкупа этих бумаг. В металлургическом секторе стоит выделить евробонды Полюса, которые подешевели на 0,1–0,2 п.п. Среди евробондов Полюса выпуск PGILLN’24 (YTM 6,2%) выглядит наиболее привлекательно (подробнее см. раздел «Новости эмитентов»). Выпуск Петропавловска POGLN’22 (YTM 12,6%) продолжил дешеветь и потерял еще 0,2 п.п., а за неделю показал худший результат на российском рынке – минус 2,4 п.п. от номинала. Также стоит отметить бумаги VEON и Global Ports, которые в пятницу выросли в цене на 0,1–0,2 п.п. и 0,1 п.п. соответственно. Сегодня внешний фон скорее позитивный: российские бумаги еще могут учесть падение доходности UST10 в пятницу вечером, которая сейчас остается стабильной. Цены на нефть утром понемногу растут. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы – в незначительном плюсе.