На минувшей неделе доллар США, в соответствии с нашими ожиданиями, укрепил свои позиции на глобальных площадках. Усилению доллара способствовал рост рыночных ожиданий о готовности ФРС к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. По итогам прошедшего заседания американский регулятор, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на неизменном уровне, при этом отметил сильные темпы роста экономической активности, что фактически стало подтверждением намерений о еще 2-х повышениях ставки до конца года. Также стоит отметить возобновление рисков, связанных с темой торгового противостояния США и Китая, что снижает аппетит инвесторов к рисковым активам. Текущая неделя небогата на события и публикации данных в крупнейших экономиках, как следствие, фокус рынка будет смещен на тему торговых войн. Из выходящей статистики, рынок будут интересовать данные по инфляции в США за июль, которые публикуются в пятницу. Подтверждение ускорения инфляции в Штатах и повышенный уровень неприятия к риску удержат пару EURUSD на отметках 1.152-1.162.

Российская валюта продолжит испытывать на себе сдержанное давление со стороны умеренно-негативного внешнего фона. Укрепивший позиции на Forex доллар США на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и опасений, вызываемых торговым противостоянием США и КНР, приводит к ослаблению аппетита на рисковые активы.

По итогам минувшей недели валюты развивающихся рынков подешевели более чем на 0.5%, и если бы не частичное восстановление оптимизма, на фоне мер Народного Банка Китая, потери бы превысили 1%. Кроме того, против рубля продолжают играть сезонные факторы и санкционная тема. Нефтяные цены также не придают дополнительного оптимизма российской валюте.

По совокупности факторов ожидаем дальнейшего сдержанного ослабления рубля в основных торгуемых парах. Краткосрочным ориентиром по паре USDRUB выступят отметки 63-64.