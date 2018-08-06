Август для российского рынка традиционно является непростым месяцем. Не случайно на этот период приходилось начало многих кризисов. Настороженность инвесторов вполне понятна. На текущий момент основные опасения связаны с возможным распространением санкций на госдолг России. Реализация этого сценария способна привести к оттоку капитала с долгового рынка и в очередной раз ослабить отечественную валюту. Тем не менее, вероятность такого исхода на текущий момент невысокая.

С другой стороны, перспективы повышения налогов и увеличения пенсионного возраста нагнетают обстановку внутри страны и служат новыми источниками для рисков. В таких условиях снижение индекса Мосбиржи (-1%) и индекса РТС (-2,39%) по итогам 1-й недели августа вполне закономерно.

В выходные президент Владимир Путин подписал закон о повышении НДС. Судьба второго законопроекта по повышению пенсионного возраста пока не определена. На 21 августа назначены большие парламентские слушания для дополнительного всестороннего обсуждения. В этой связи депутаты прервут период отпусков.

Банк России, ЕЦБ и ФРС в рамках последних заседаний проявили сдержанность, и почти до середины сентября на рынках будет сохраняться определенность в части монетарных условий. При этом с начала сентября участники начнут отыгрывать ожидания от предстоящих встреч.

Вместе с тем, на этот раз, август может, напротив, оказаться весьма благоприятным месяцем. Вероятность реализации рисков, упомянутых выше, мы оцениваем как низкую. А рассеивание опасений может подстегнуть котировки. В то же время, повышение НДС приведет к некоторому росту инфляции, а значит, в рублевом эквиваленте будут расти и фондовые индикаторы.

Российская валюта под воздействием краткосрочных факторов, в том числе связанных с изменениями законодательства, так и не реализовала потенциал восстановления в соответствии с динамикой цен на нефть. Поэтому при сохранении цен на «черное золото» вблизи текущих уровней на рубль может распространиться отложенный эффект восстановления.

Кроме того, нельзя исключать, что законопроект пенсионной реформы может быть вновь отправлен на доработку, что будет воспринято инвесторами позитивно. Таким образом, по итогам августа индекс РТС, отражающий динамику активов в долларовом эквиваленте, способен продемонстрировать опережающий рост по сравнению с рублевым аналогом (индекс МосБиржи).