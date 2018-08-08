Перед открытием российского рынка сформировался нейтральный внешний фон. Индексы США вчера закрылись в зеленой зоне, в первую очередь за счет Tesla (+10.9%), которая может в скором времени стать непубличной компанией. Цена выкупа обещает быть значительно выше текущей рыночной, что и вызвало всплеск интереса. Сезон отчетов также вносит свою лепту. К настоящему моменту отчиталось более 85% эмитентов, 79% из которых показали результаты лучше ожиданий. Торговые противостояния и внешнеполитическая конфронтация за счет новых санкций не способны преломить текущий тренд.

23 августа Минфин США введет дополнительные пошлины размером 25% на товары из Китая объемом 16 млрд. долларов, и это не последний пакет повышенных тарифов. Китайские индексы продолжат снижение на этом фоне, однако потенциально могут быть интересны в ближайшем будущем, так как девальвация юаня частично сглаживает ситуацию. Все больше опасений инвесторов связано с поставками нефти Ирана на рынок.

В экспертной среде преобладают мнения, что ОПЕК не сможет своевременно компенсировать выпадающие объемы, и нехватка предложения вернется на повестку. Однако, если кратковременный дефицит сырья на рынке и возможен, то запаса резервных мощностей добычи ОПЕК, России и США должно хватить для его компенсации. Число буровых установок в США достигало 1500 в 2014 году, сейчас же функционируют 859. При этом задавать настрой на рынке традиционно будут спекулянты, поэтому 76-77 за баррель в ближайшие дни мы вполне можем увидеть.

Ситуация в Турции негативно отражается на всех развивающихся рынках. Резкое ослабление лиры при бездействии ЦБ и противоречиях с лидером страны будут сдерживающим фактором и для рубля. Минфин РФ, держа во внимании эту ситуацию и возможные санкции, снизил предложение ОФЗ до минимального за полтора месяца.

«Роснефть» вернула лидерство по капитализации на Мосбирже за счет позитивного восприятия инвесторами отчета МСФО за 1П 2018. Основные показатели, действительно, демонстрируют высокие темпы роста, но мы бы обратили внимание на рост долгосрочных обязательств и капитальных затрат, которые в долгосрочной перспективе скажутся на динамике акций, но локально более вероятно продолжение роста. «Башнефть» не только нарастила операционные результаты и перспективна в плане дивидендных выплат, но и сократила капитальные затраты, а долг и так был небольшим. Привилегированные акции компании обязательно должны быть в портфеле.

Сегодня ожидаем совет директоров «Мосбиржи» и ВОСА «ГАЗ», а также статистику по запасам нефти.