Американские индексы 7 августа закрылись ростом. S&P500 поднялся на 0,28%, до 2858 пунктов. Главными позитивными драйверами рынок обеспечили энергетический и промышленный сектора. Индекс волатильности VIX вновь опустился к уровням января.

Доллар немного ослаб к основным валютам, евро в паре с ним подрос до 1,1598.

Акции Tesla взлетели на 11%, до $379,57, после твита Илона Маска о желании сделать компанию непубличной, так как, по его словам, присутствие на открытом рынке связано с излишним давлением, которое отвлекает быстрорастущий бизнес от достижения долгосрочных целей. В случае принятия решения об уходе Tesla с биржи у ее акционеров будет выбор: оставаться частными инвесторами компании или продать акции по $420 за штуку. Впрочем, решение о делистинге должно получить одобрение на собрании акционеров.

Риски торговой войны напоминают о себе и давят на котировки. США заявили, что собираются ввести запланированные тарифы на китайский импорт объемом $16 млрд в течение двух недель. Это станет уже вторым подобным шагом за последний месяц, что приведет к увеличению затрат бизнеса и негативно скажется на настроениях инвесторов.

Важной для фондового рынка макроэкономической статистики сегодня не будет. Мы ожидаем, что S&P500 снизится на 0,3%, до 2850 пунктов. После четырех дней уверенного роста небольшая коррекция вполне предсказуема. Вчерашний гэп на открытии может быть сегодня заполнен.

После закрытия основной сессии 8 августа отчитаются Booking и Fox. Fox готовится к поглощению со стороны Disney, поэтому вряд ли ожидаемый рост прибыли существенно повлияет на динамику ее котировок. Гораздо интересней будет узнать, планирует ли Fox повышать цену предложения о выкупе акций Sky, потому что 9 августа истекает отведенный на принятие этого решения срок.