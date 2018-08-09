По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы незначительно снизились, несмотря на новый виток обострения в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,03%, закрывшись на отметке 2857,50 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,18%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,06%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на один базисный пункт — до 2,96%.

Во вторник Управление торгового представителя США сообщило, что с 23 августа в отношении китайских товаров будут введены пошлины на сумму $16 млрд в год. Теперь совокупный объем продукции из Поднебесной, облагаемой пошлинами, составит $50 млрд. Китай намерен принять ответные меры в отношении американских тарифов, и 23 августа введет пошлины на товары из США на 16 миллиардов долларов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 3,06%, закрывшись на отметке $72,21 на фоне вышедших данных от Минэнерго США. Недельные запасы "черного золота" в стране снизились на 1,35 млн баррелей, что оказалось хуже прогнозов экспертов, ожидавших снижения на 2,8 млн баррелей.

В настоящий момент локальной поддержкой по Brent выступает отметка $71,15, сопротивления расположены на $73,50 и $74,55.

В среду на российском рынке день не задался с самого утра. Сначала открытие на фондовых площадках омрачила новость о том, что Госдеп США рассматривает возможность введения санкций против "Системы" и МТС из-за их инвестиций в Крым. Далее последовала подробная публикация ранее озвученных санкционных инициатив сенатором Линдси Грэмом и его коллегами, которое содержит предложение ввести жесткие санкции против российских госбанков и уже под занавес вечерней торговой сессии появилась информация о том, что администрация Дональда Трампа решила ввести новые санкции против России, в рамках которых США запретит поставку в РФ продукции двойного назначения, после того, как установила, что Москва использовала химическое оружие против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Данные санкции, по информации Годепа, вступят в силу 22 августа 2018 года.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,83% закрывшись на отметке 2293,01 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2275 и 2255 пунктов, сопротивления расположены на 2300 и 2325 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 108000 и основная на 105500. Сопротивления расположены на отметках 112000 и 114000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 65,54, снизившись на 3,2% по отношению к доллару США. В настоящий момент закрепление российской валюты над уровнем 65 создает серьезные риски ее дальнейшего ослабления к отметке 67 за одну американскую единицу.