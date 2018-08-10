Потоки в российские активы оказались умеренно негативными: инвесторы были озадачены последними новостями и не предпринимали активных действий. Настроения на EM ухудшились после позитивного июля, несмотря на привлекательные цены. Мы по-прежнему рекомендуем защитное позиционирование.

EPFR Global опубликовал данные по потокам по итогам прошедшей недели, завершившейся в среду. Совокупные оттоки из российских активов из фондов акций и облигаций составили порядка $25 млн против притока $40 млн на предыдущей неделе.

Потоки фондов акций:

— Только Россия: ОТТОКИ $20 млн (против $40 млн на предыдущей неделе) – четвертая неделя оттоков

— Совокупно: ОТТОКИ $30 млн (против $10 млн на предыдущей неделе) – четвертая неделя оттоков

Потоки фондов облигаций:

— Только Россия: незначительные ПРИТОКИ 16 недель подряд

— Совокупно: ПРИТОКИ $4 млн (против $50 млн на предыдущей неделе) – пятая неделя притоков