В последние дни сложилась такая ситуация, что негатив на наш финансовый рынок накатывает волнами, поэтому «быки» не могут поднять голову. Турецкая лира продолжает бить антирекорды на фоне беспокойств касательно обострения конфликта с США и неконтролируемого роста инфляции, и эта ситуация негативно влияет на рубль.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия. На этой неделе появилась информация, что в санкционный список США может быть включен крупный предприниматель Владимир Евтушенков. Ну и наконец новая волна — помощник президента Андрей Белоусов предложил изъятие допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений за прошлый год на сумму около 513 млрд рублей.

Факт, что «правила игры» меняются задним числом, не способствует улучшению инвестиционного климата РФ. Допускаю, что сумма будет значительно уменьшена, но «осадочек» у инвесторов останется на несколько месяцев.

Из-за этих волн негатива индекс МосБиржи показывает «пилообразную динамику». На фоне недавнего анонсирования новых санкций США против России, иностранные инвесторы, занявшие «длинные» позиции по российским активам, поспешили на выход. Не хватает еще, чтобы поспешили на выход внутренние инвесторы, которые более терпимы к рискам.

А нефтяные цены сейчас вторичный фактор для рынка, но очень не хочется, чтобы они провалились ниже отметки 70 долларов (Brent), так как в этом случае реализуется сценарий их быстрого снижения в район 65-67.

А вот в США ситуация на рынке неплохая. S&P-500 постепенно возвращается к январским максимумам. Независимый аналитик, редактор The Mitchell Market Report Марти Митчеллз, известный своими бычьими настроениями по американскому фондовому рынку, прогнозирует рост S&P-500 на 12% к концу года. Тем временем, Минфин США разместил рекордные объемы 10- и 30-летних казначейских облигаций, причем с относительной легкостью. Индекс S&P-500 в четверг был в зеленой зоне большую часть торговой сессии, но под конец начал снижаться и по итогам торгов упал на 0,1%. сегодня выходит главный макроэкономический показатель недели – индекс потребительских цен в США.

Среди факторов риска отметим ноябрьские промежуточные выборы в США и таможенные войны. Власти Поднебесной заявили, что одновременно с США 23 августа введут пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа. К неудовольствию Дональда Трампа, многие аналитики считают протекционистскую политику США фактором укрепления доллара, потому что на фоне торговой напряженности инвесторы могут захотеть искать безопасные активы.