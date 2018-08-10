Накануне, на фоне повышенного неприятия к риску на глобальных площадках, доллар США продолжил удерживать сильные позиции, оказывая давление на валюты развивающихся рынков и “мэйджоры”. При этом давление на евро заметно возросло после сообщений о том, что резкое снижение курса турецкой лиры может негативно отразиться на положении ряда европейских банков. Напомним, что лира только по итогам вчерашней торговой сессии потеряла более 14%, всего же с начала года – более 36%. В результате валютная пара EURUSD торгуется в районе отметки 1.145.

Дополнительно интерес к доллару США подкрепляется заявлениями главы ФРБ Чикаго г-на Эванса, который накануне сообщил, что ФРС могут потребоваться более высокие процентные ставки в перспективе.

Сегодня участники рынка ожидают данные по индексу потребительских цен в США, которые будут опубликованы в 15:30 мск. В случае если ожидания ускорения инфляции в Штатах найдут подтверждение, американская валюта получит дополнительную поддержку и сохранит сильные позиции на Forex. EURUSD краткосрочно 1.14-1.15.

Рубль продолжает испытывать на себе давление. Наиболее ощутимое снижение российская валюта демонстрирует в паре с долларом США, исходя из динамики валютных пар на Forex. Основным фактором давления на рубль по-прежнему остается негативный внешний фон, связанный с рисками расширения санкций.

Кроме того, сохраняющееся повышенное неприятие к риску на глобальных площадках и коррекционные настроения на нефтяном рынке, подрывают позиции рубля. Сегодня пара USDRUB торгуется вблизи отметки 67.

Умеренным позитивом для российской валюты стало заявление Банка России. Регулятор отметил, что он готов вносить коррективы в объемы ежедневных покупок валюты в рамках бюджетного правила. Так накануне объем покупок сократился практически вдвое от плановых уровней.

В краткосрочной перспективе давление на рубль сохранится. При отсутствии дополнительного негатива, связанного с санкциями, ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 66-67.3.