Публикация отчетности МТС за 2К18 по МСФО намечена на 21 августа. В 16:00 по лондонскому времени (18:00 мск) состоится телефонная конференция. Телефонный номер для участия в конференции: +44 20 7194 3759, логин: 13591738#.

Мы полагаем, что компания покажет хорошие результаты и что тенденции, наблюдавшиеся в 1К18, сохранятся. Обнадеживает и тот фактор, что уже опубликованные VEON операционные результаты в России и на Украине выглядят позитивно. Мы полагаем, что скорректированный показатель EBITDA в отчетности вырастет на 22%, а его рост на сопоставимой основе будет соответствовать динамике выручки, то есть составит примерно 5%, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.