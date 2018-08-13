Турецкая проблема

Турецкая лира активно девальвируется, бросая тень на развивающиеся рынки. В понедельник валюта потеряла еще около 7% против доллара.

Основной проблемой турецкой экономики является огромный дефицит платежного баланса и долг в иностранный валюте, обслуживание которого становится все более сложной задачей для правительства страны.

Эти тенденции усугубляются внешнеполитическим противостоянием Турции с США и некоторыми другими западными странами. На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что санкционировал увеличение в 2 раза пошлин на турецкие поставки стали и алюминия.

Центробанк Турции в понедельник пообещал обеспечить ликвидностью финансовую систему, но это не ослабило панические настроения на валютном рынке страны.

Согласно сообщению Financial Times, в ЕЦБ обеспокоены вовлеченностью крупных европейских банков в турецкий финансовый рынок. По данным Банка международных расчетов, турецкие заемщики задолжали местным кредиторам, в том числе иностранным дочерним компаниям, около $148 млрд, а долг, номинированный в евро, достиг $110 млрд.

Макростатистика

Для оценки перспектив монетарной политики ФРС смотрим за макропоказателями. На этой неделе будут опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству (среда), строительству жилья (четверг), потребительскому доверию (пятница).

Отмечу, что доходности коротких Treasuries демонстрируют более устойчивый рост, чем доходности по длинным выпускам. Рынок гособлигаций США в большей мере закладывает ужесточение монетарной политики ФРС, нежели экономический рост.

Как результат, имеем все большее сглаживание «кривой доходности» Treasuries. В теории это может быть признаком грядущего замедления американской экономики. Пока же ситуация выглядит более оптимистичной. Согласно оценкам ФРБ Атланты (сервиса GDPNow), во IIквартале ВВП США вырос на 4,3%.

В свете усиления рисков торговых войн необходимо отслеживать данные и по другим ведущим экономикам мира. Во вторник будет опубликован блок данных по экономике Китая за июль, а также первая оценка ВВП еврозоны за IIквартал.

Подводя итоги

На прошлой неделе рынок США протестировал исторические максимумы. Риски нового витка коррекции нарастают. На мой взгляд, основная проблема не в Турции, а в цикле монетарного ужесточения ФРС, который оказывает негативное воздействие на различные сегменты финансовой системы.

В районе 2800-2780 пунктов по S&P500 проходит зона поддержки. В случае закрепления ниже этих отметок рассчитывала бы на движение индекса к 2700 пунктам.