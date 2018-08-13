Лира продолжила падение, что заставляет инвесторов беспокоиться относительно кредитоспособности Турции и рождает опасения относительно других стран и валют. Главными причинами кризиса, на наш взгляд являются повышение процентной ставки ФРС, что приводит к удорожанию заимствований, и риск санкций со стороны США. Второй фактор заставляет провести аналогию с обвалом рубля в конце 2014 года, однако существует масса различий не в пользу турецкой экономики.

Отношение резервов к ВВП в России к началу кризиса 2013 года составляло почти 20% при долговой нагрузке порядка 30% к ВВП. Тогда инструменты ЦБ по предоставлению валютной ликвидности помогли компаниям с внешними выплатами, что снизило накал страстей и позволило стабилизировать ситуацию. Заверения центробанка Турции о намерении предоставлять ликвидность всеми возможными способами пока не способны успокоить инвесторов, так как нет уверенности в независимости политики регулятора. Главным сигналом выступает то, что он до сих пор не пошел на экстренное повышение ставки. Ставки по месячным форвардам в Турции уже перевалили за 25%, тогда как центральный банк не менял ставку в 17,75% недельного репо с начала июля. Разница свидетельствует о дисбалансе рыночных ожиданий и действий регулятора. К примеру, аргентинскому ЦБ пришлось поднять ставки до 40%, чтобы успокоить инвесторов.

Девальвация лиры и повышение процентных ставок могут негативно сказаться на способности местных компаний выплачивать внешний долг. В плане суверенного долга ситуация лучше. Страновой дефолт мы считаем сейчас маловероятным, что отражает доходность по турецким евробондам, равную 9%, однако не стоит недооценивать непредсказуемость политики Эрдогана. Корпоративным дефолтам подвержены в большей степени турецкие банки, что может негативно отразиться на их европейских партнерах. Главными жертвами могут стать испанские банки, на которые приходится почти 36% иностранных требований, затем французские, где эта доля составляет 16%, итальянские и американские с долей порядка 8%. Под угрозой находятся Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, UniCredit SpA и BNP Paribas SA. Усиление рисков в еврозоне может привести к снижению евро до уровня в 1,12 по отношению к доллару.