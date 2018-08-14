Во вторник доллар заметно корректируется во всех валютных парах EM. Тон задает турецкая лира, которая по состоянию на 12:15 (мск) укреплялась на 5% к американской валюте. Напомним, что только за последнюю неделю лира потеряла в стоимости порядка четверти. Около 2,4% к доллару прибавлял южноафриканский ранд. Не отставал и рубль, и на общем коррекционном фоне демонстрировал одну из наилучших динамик в сегменте EM: рубль прибавлял порядка 1,5%, а в утренние часы торговался вблизи 66,5. Дополнительным фактором поддержки для отечественной валюты выступали цены на нефть: после того, как накануне котировки марки Brent практически касались отметки в 71 долл. за баррель, утром во вторник стоимость нефти скорретировалась в район 73+ долл.

На внутреннем рынке Банк России второй день подряд не проводил операций по покупке валюты для Минфина. Аналогичным образом ЦБ действовал и в девальвационный период начала апреля, когда более недели не осуществлял валютных покупок. Сегодня на недельном депозитном аукционе регулятор попытается абсорбировать чуть более 3 трлн руб. против 2,5 трлн руб., размещенных неделей ранее. Увеличение позиции банков на рублевых депозитах могло оказать дополнительную поддержку в стабилизации рубля, тем не менее, банки могут не воспользоваться в полной мере лимитом ЦБ в связи с предстоящим началом налогового периода (завтра уплата страховых платежей).

В случае дальнейшей стабилизации ситуации и исчерпания панического эффекта на рынках EM можно ожидать продолжения фиксации прибыли в долларе на внутреннем рынке с возвращением отечественной валюты в диапазон 64-66 руб. Тем не менее, не исключено, что сегодняшний глобальный рост валют на развивающихся рынках во многом является лишь технической коррекцией и не отражает веру инвесторов в снижение напряженности, связанной с турецким кризисом. Так, накануне, площадки EM практически никак не отреагировал на меры, объявленные финансовыми властями Турции, по поддержке банков и финансовой системы. При этом в паре с основными валютами доллар демонстрирует уверенную динамику. Так, на фоне внушительной коррекции американской валюты на площадках EM, индекс доллара к основным валютам (DXY) пребывал лишь в символическом минусе. В том числе, пара евро/доллар теряла к середине дня почти 0,2%, оставаясь вблизи минимумов с лета прошлого года. Не исключено, что после масштабной фиксации прибыли на развивающихся рынках последует новая волна покупок доллара, что может возобновить попытки закрепления американской валюты на уровне 68-70 руб.