Венесуэла намерена повысить цены на топливо до среднемировых с текущих уровней, которые примерно в 4 млн раз ниже. Мы считаем эту меру правильной, но недостаточной для преодоления кризиса в стране. Повышение внутренних цен способно помочь национальной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA значительно увеличить доходы от переработки нефти в краткосрочной перспективе. Несмотря на то, что Венесуэла обладает самыми большими нефтяными запасами в мире, она импортирует большую часть сырья и нефтепродуктов, так как собственных производственных мощностей ей не хватает. Рост цен на углеводороды положительно сказывался на доходах от их экспорта, но нивелировался повышением расходов на импорт.

В долгосрочной перспективе для того, чтобы выравнивание цен положительно сказалось на производстве и переработке, необходимы инвестиции и макроэкономические реформы, которые требуют времени. Добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1940 годов, частично из-за отсутствия денег на содержание добычных мощностей, но также и потому, что у работников просто не хватает физических сил для тяжелого труда, так как они практически голодают. В Венесуэле наблюдается гиперинфляция, падение ВВП и дефицит товаров. Официальные макроэкономические данные Каракас не публикует, но, по подсчетам МВФ, инфляция в 2017 году разогналась до 2400%, а в 2018-м еще ускорится. Производство нефти продолжает сокращаться, по данным за июнь, оно упало до 1,3 млн баррелей в сутки. Мы прогнозируем, что добыча опустится ниже 1 млн баррелей в сутки к концу года, что только усугубит кризис, так как лишит страны части валютной выручки, которая на 95% генерируется благодаря нефти.

Мы считаем, что иностранные инвестиции в Венесуэлу могут увеличиться только при смене власти и экономической политики, так как очевидно, что нынешнее руководство со своими обязанностями не справляется. Политический кризис налицо. Недавнее покушение на президента Мадуро красноречиво об этом свидетельствует. Мы видим два сценария улучшения ситуации. Первый: увеличение вложений Роснефти, что сможет улучшить текущую плачевную ситуацию в нефтяной отрасли страны, но вряд ли приведет к ее росту. Второй: дальнейшее усиление напряженности, в том числе из-за повышения цен на бензин, смена режима с выбором нового руководства, ориентированного на связи с США. В этом случае в страну придут значительные иностранные инвестиции от международных компаний. Если же все останется, как есть, то ситуация продолжит ухудшаться.