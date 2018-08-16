Большой набор «точек риска» для рынков, сложившихся к текущему моменту, способствует росту волатильности. Вчерашний торговый день был отмечен локальной фазой «risk-off»: американские индексы опустились на 0,5-1,2% (индекс S&P 500 подбирался к отметке в 2800 б.п.), индекс MSCI World снизился на 1%, а развивающиеся рынки вновь падали опережающими темпами – (-1,8%). Риски, связанные с Турцией, торговыми ограничениями США-КНР сохраняются – все это сдерживает риск-аппетит на глобальных площадках.

Сегодня с утра ситуация стабилизируется после новостей о предстоящих торговых переговорах между китайскими и американскими властями — министерство коммерции Китая сообщило, что «по приглашению американской стороны заместитель министра коммерции, заместитель главы китайской делегации на торговых переговорах по международной торговле Ван Шоувэнь во второй половине августа посетит США во главе делегации для проведения консультаций по китайско-американским торгово-экономическим вопросам с заместителем министра финансов США». Может несколько смущать тот факт, что в предыдущих раундах переговоров принимали участие непосредственно вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министры торговли и финансов США У.Росс и С.Мнучин (а не их заместители). Тем не менее, сам факт переговоров пока способствует стабилизации ситуации на рынках: фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,3-0,5%, Shanghai comp. в локальном плюсе (несмотря на плохую отчетность Tencent), а китайский юань полностью компенсировал потери вчерашнего дня.

Снижение нефтяных котировок и ухудшение аппетита к риску на рынках оказали заметное давление на российский фондовый рынок в ходе сессии среды, однако в очередной раз основной негатив впитывается в первую очередь российским рублем, следовательно, рублевый индекс ММВБ в этом ключе имеет «некоторую защиту». На горизонте ближайших дней продолжаем ориентироваться на диапазон 2250-2300 пунктов по индексу Мосбиржи.