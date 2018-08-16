Перед открытием российского рынка складывается нейтральный внешний фон. Инвесторы не видят локальных причин для покупки американских индексов. Сезон отчетов практически завершен и больше не поддерживает рост рынка, в то же время напряженная ситуация в Турции и традиционно низкая активность участников рынка в августе заставляют воздержаться от риска. Оживить ситуацию способны переговоры США и Китая по предотвращению торговых противостояний. Делегация из Пекина должна отправиться на следующей неделе в США. Вероятно, до 23 августа, когда должны быть введены пошлины на $16 млрд.

В рамках года мы наблюдали уже неоднократные попытки договориться, но ничего продуктивного в итоге не получалось. Вероятность положительного исхода в этот раз также довольно низка. С начала сентября США обещали ввести пошлины в отношении товаров на $200 млрд., что будет рекордным ограничением. Возможно, КНР удастся смягчить хотя бы этот удар. Турецкая лира, от которой сейчас зависит курс рубля, вчера вновь укреплялась на фоне договоренности с Катаром об инвестициях $15 млрд. в экономику страны. Меры регулятора также дают о себе знать.

Из макростатистики хотелось бы выделить данные по объему розничных продаж в США, которые выросли в июле на 0.5% при ожиданиях роста на 0.2%. За индикатором американского потребления всегда пристальное внимание, так как его снижение может являться опережающим признаком ухудшения ситуации. Наши прогнозы относительно нефтяных цен вчера реализовались. Запасы нефтепродуктов за неделю увеличились на 6.8 млн. баррелей, по данным EIA, что является самым большим недельным увеличением с 8 марта 2018 и привело к снижению Brent почти до 70 долларов за баррель, где она нашла поддержку в лице 200 MA.

Российские инвесторы ожидают вердикта Правительства РФ относительно изъятия сверхдоходов у ряда ведущих компаний. Проект решения, по информации СМИ, будет опубликован до 17 августа включительно. На наш взгляд, в той или иной форме, государство найдет способ увеличить отчисления в бюджет, что негативно для перспектив самих компаний.

En+ представил положительный отчет за 1П 2018 по МСФО. Выручка и прибыль увеличились по сравнению с прошлым годом, но денежный поток стал отрицательным. В случае отмены санкций со стороны США компания имеет шансы на значительный рост. Финансовые показатели «Интер РАО» также были оценены по достоинству, результатом чего стал рост котировок на 1.5%. Мы также считаем бумаги компании перспективными для покупок.

Сегодня ожидаем отчетность за 1П 2018 от «Мегафона», «ТМК», «Газпром нефти», «Qiwi».



