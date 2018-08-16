Ожидаем позитивного открытия российского рынка на фоне роста на 0,3-0,8% фьючерсов на мировые фондовые индексы и MSCI развивающиеся рынки из-за возобновления торговых переговоров между США и Китаем во второй половине августа.

Тогда как Турция на фоне обмена торговыми пошлинами с США в двукратном размере заручилась поддержкой Катара, который может инвестировать в ее экономику до $15 млрд. Помимо этого один из финансовых регуляторов Турции сократил лимиты на свопы и обменные операции с кредиторами, что затруднит иностранным фондам заимствовать лиру с целью спекулятивных сделок с этой валютой. Это погасит волну волатильности в лире.

В свою очередь, рубль имеет шансы ослабнуть поскольку уплата страховых взносов прошла, и теперь на горизонте у инвесторов будет ввод санкций США 22 августа против РФ.

Также против развивающихся валют играет укрепление индекса доллара. Розничные продажи в США показали рост относительно прошлого месяца, что дает основание предполагать увеличение расходов населения. Поэтому рынок будет закладывать в котировки доллара увеличение верхнего уровня процентной ставки ФРС США с 2% до 2,25% в сентябре. На этом фоне доллар будет укрепляться.