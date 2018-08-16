Вчера российские суверенные еврооблигации начали день в позитивном ключе и сумели немного подрасти в цене. Однако днем ситуация переменилась – негативные настроения вновь охватили рынки, и спрос на рисковые активы стал падать, в результате чего суверенные евробонды большинства стран развивающихся рынков вновь оказались под давлением. Российские бумаги начали заметно снижаться в цене лишь вечером, и после публикации данных по запасам нефти в США падение ускорилось. В то же время доходность UST10, несмотря на хорошую статистику в США, значительно опустилась. Таким образом, российские бумаги растеряли весь утренний прирост, и к концу дня длинные бумаги просели на 0,4–0,5 п.п. от номинала, а среднесрочные – на 0,2 п.п. Доходности вдоль суверенной кривой в среднем выросли на 3 б.п. Пятилетний CDS-спред России расширился на 5 б.п. до 164 б.п.

«Вечный» суборд ВТБ продолжает расти быстрее рынка. Корпоративные евробонды также начали день с роста, но вечером были стабильны и не отреагировали на падение суверенных выпусков, поэтому большая часть корпоративных бумаг завершила день в умеренном плюсе. Так, в нефтегазовом секторе рост в среднем составил 0,2 п.п., более заметно подорожал лишь NVTKRM’22 (YTM 5%) – на 0,3 п.п., а также длинные бумаги Газпрома – на 0,2–0,5 п.п. Евробонды банков продолжили расти в цене быстрее других бумаг, и вчера «вечный» суборд ВТБ прибавил еще 0,9 п.п. от номинала – лучший результат на рынке, но пока удалось восстановить менее половины потерь, понесенных на прошлой неделе. Некоторые бумаги ВЭБа выросли в цене на 0,4 п.п. Среди выпусков Сбербанка заметно подорожал только SBERRU’24 (YTC 6,6%) – плюс 0,5 п.п. Также выделились «вечные» суборды Альфа-Банка, которые прибавили в цене на 0,6–0,8 п.п. В металлургическом секторе лидировали еврооблигации Евраза – плюс 0,4–0,7 п.п. от номинала, также заметно подорожал NLMKRU’23 (YTM 5,7%) – на 0,4 п.п., однако этот выпуск все еще показывает худший результат в секторе с момента публикации законопроекта о санкциях на прошлой неделе. Также отметим евробонды VEON – вчера они подорожали на 0,2–0,5 п.п. Сегодня внешний фон скорее благоприятный: доходность UST10 растет, что отражает снижение напряженности на рынке. Цены на нефть – в небольшом плюсе. Несмотря на сообщение о возобновлении переговоров по торговому соглашению между США и Китаем, азиатские рынки находятся в красной зоне, но фьючерсы на американские индексы растут.