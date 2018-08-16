После трех месяцев отставания от рынка акции Фосагро, как мы считаем, выглядят привлекательно для покупки в преддверии публикации финансовых результатов за 2к18 по МСФО, которые, скорее всего, окажутся весьма сильными. При ослаблении рубля на 8% к/к высокий спрос на внутреннем и мировом рынках в этом году подстегнул цены до рекордно высоких уровней: с начала года цена DAP в рамках поставок на условиях FOB Балтика выросла на 15%, а цена на карбамид повысилась на 10%. Новые карбамидные мощности, введенные в эксплуатацию, обеспечивают рост производства на 65% г/г, а общий объем продаж минеральных удобрений во 2к18 вырос на 8% г/г. Исходя из этого мы убеждены, что финансовые результаты, которые Фосагро опубликует 23 августа, окажутся лучшими за последние два года. Наша оценка прогнозной цены акций компании на 12-месячном горизонте (17 долл.) предполагает полную доходность в 46%. В отношении акций Фосагро мы подтверждаем рекомендацию Покупать.

Аномально высокие цены. Именно так сейчас можно описать ситуацию на рынке диаммоний фосфата (DAP). Во 2к18 цена поставок на условиях FOB Балтика достигла около 400 долл./т (+3% к/к, +16% г/г), рекордно высокого уровня за период с конца 2015 г., и продолжает расти. Цена FOB Балтика на карбамид в том же периоде составила 225 долл./т, не изменившись по сравнению с предыдущим кварталом, но в годовом сопоставлении поднявшись на 17%. Согласно данным Argus и нашим оценкам, за 8м18 Индия импортировала порядка 4 млн т DAP, и мы ожидаем, что спрос со стороны индийского рынка останется высоким, поскольку совсем недавно правительство этой страны повысило максимальную розничную цену до 26 500 рупий за тонну в рамках корректировки на ослабление национальной валюты (текущий курс USDINR составляет 69,90, поднявшись на 10% с начала 2018 г.). Спрос со стороны Бразилии в этом году пока ниже (суммарный импорт DAP и моноаммоний фосфата (MAP) за 6м18 сократился на 30% из-за проблем с логистикой), но отчасти это компенсируется импортом в США после закрытия завода Mosaic в декабре 2017 г.

Смещение трендов. В этом году на мировом рынке минеральных удобрений наметились новые тренды: все большее внимание производители уделяют выпуску комплексных удобрений. Более выгодным становится производство NPK, NPS и ряда других удобрений, содержащих большой набор полезных компонентов. С учетом каждого из таких компонентов добавляется премия к цене реализации – так, по нашим оценкам, во 2к18 премия за 1кг P2O5 в составе NPK 16-16-16 по отношению к цене 1кг P2O5 в составе DAP равнялась около 110%. Фосагро не остается в стороне от таких тенденций, наращивая и перераспределяя производственные мощности. Во 2к18 компания увеличила суммарные продажи NPK и NPS на +7% г/г, в то время как суммарная доля DAP и MAP в общем объеме продаж сократилась до 32% (против 37% в среднем за 2017 г.), притом что объем их реализации за 1п18 вырос на 2% г/г.

Крепкие корни, зеленые листья. По нашим расчетам, основанным на операционных результатах, опубликованных компанией 30 июля, выручка Фосагро за 2к18 достигла рекордно высоких 61,5 млрд руб. (на 7% выше консенсус-прогноза Bloomberg). В части расходов, учитывая снижение цен на серу по сравнению с предыдущим кварталом, мы полагаем, что себестоимость на единицу продукции снизилась, оказав дополнительную поддержку рентабельности EBITDA. По нашим оценкам, EBITDA за 2к18 достигла 18,5 млрд руб., рекордно высокого уровня за период со 2к16 (консенсус-прогноз на 17% ниже). Мы также ожидаем, что чистая прибыль, скорректированная на курсовую разницу, превысит 11 млрд руб., что предполагает дивиденды в размере 42 руб. на акцию и дивидендную доходность в годовом выражении в 5,8% (исходя из коэффициента дивидендных выплат в 50%).