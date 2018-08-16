Фондовые индексы США закончили торги 15 августа заметным снижением. S&P500 потерял 0,76%, причем в моменте падение превышало 1%, но частично его удалось отыграть. Индекс NASDAQ опустился на 1,24%, а Dow Jones оказался более стойким и снизился лишь на 0,54%. В плюсе закрылись защитные телекоммуникационный и коммунальный отрасли, а также сектор недвижимости.

Доллар замедлил рост, а евро приостановил падение и в паре с американской валютой закрылся на уровне 1,1345.

На торгах в среду основные металлы серьезно упали в цене, причем большинство контрактов, торгуемых на бирже в Лондоне, потеряли более чем 2%. Медь опустилась ниже $6000 за тонну. Причиной этого обвала стали набравший силу доллар и растущие опасения по поводу спроса на сырье со стороны Китая и других развивающихся стран. Инвесторов пугает перспектива снижения темпов роста мировой экономики.

Заявление министерства торговли КНР о планируемом визите в Вашингтон в конце августа дало участникам рынка надежду на возобновление диалога по вопросам внешней торговли между Китаем и США. Эти новости улучшают настроения инвесторов, способствуя росту юаня, который сегодня впервые за долгое время начал двигаться вверх. Турецкая лира продолжает укрепляться, что говорит об отсутствии обострения кризиса в стране. На этом фоне подросла доходность казначейских облигаций США, также свидетельствуя об оптимистичном настрое участников торгов. Мы ожидаем, что в ходе сессии 16 августа S&P500 повысится на 0,2%, до 2825 пунктов.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на число выданных разрешений на строительство за июль. Консенсус предполагает повышение этого показателя, но в том, что этот прогноз сбудется, мало уверенности, так как он двигался вниз на протяжении предыдущих трех месяцев. Количество разрешений на строительство — один из опережающих индикаторов экономического роста, поэтому очередное его снижение может привести к переоценке динамики ВВП.

Сегодня до открытия рынка квартальный отчет представит Walmart. Рынок ожидает от ритейлера роста прибыли, но необходимо обратить внимание на развитие онлайн-каналов продаж в связи с усилением конкуренции с Amazon. После закрытия отчитаются NVIDIA и Applied Materials, по которым также прогнозируют увеличение прибыли.