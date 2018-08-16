После вчерашних панических распродаж на фондовых рынках по всему миру сегодня ситуация временно стабилизировалась. Турецкому Центробанку удалось несколько стабилизировать выходящую из под контроля ситуацию с валютой и долгом страны, но главный обнадёживающий позитив сегодня пришёл из Китая. Рано утром глава министерства торговли Китая сделал заявление о готовности провести ещё один раунд переговоров с США, чтобы избежать эскалации в торговой войне с Вашингтоном. Это, конечно, позитивный сигнал, но не стоит забывать о том, что все прошедшие переговоры с треском провалились, ибо Трамп выдвигает нереальные условия.

Тем не менее, до 1 сентября президент США должен объявить о введении новых торговых пошлин для китайских товаров на сумму 200 млрд. долларов, а Китайский Народный Банк уже вчера дал чёткий сигнал о готовности ещё больше девальвировать юань, если это понадобится китайской экономике. Как мы видим, ставки в торговой войне только растут, впрочем, как и дефицит бюджета США, поэтому позитивного исхода тут пока не просматривается.

Вслед за Турцией начала резко ухудшаться экономическая ситуация в Аргентине, Индии и ЮАР. Как ни крути, сжатие ликвидности в мировой финансовой системе продолжается и набирает обороты, а это будет приводить к ещё большим проблемам в разных странах. С 1 сентября ЕЦБ замедлит печатный станок ещё вдвое, всего до 15 млрд. в месяц, а ФРС в очередной раз повысит ставку и с октября начнёт распродавать со своего баланса трежериз уже на 50 млрд. долларов в месяц, изымая эти деньги из системы.

Вчерашняя небольшая паника и продажи в секторе хайтека США пока захлебнулись и не привели к развороту индекса NASDAQ, поэтому все остальные фондовые рынки пока остаются вблизи текущих отметок. Сегодня фьючерсы на США показывают рост 0.4-0.5%, впрочем, как и все биржевые индексы в Европе.

Российский рынок сегодня торгует без внятной динамики, оставаясь вблизи вчерашнего закрытия. Рублёвый индекс Московской Биржи показывает нулевую динамику и колеблется в районе 2270 пунктов, при этом валютный РТС показывает рост почти на 1.2%, превышая 1067 пунктов. Лучше рынка сегодня выглядят акции Сбербанка, они растут на 1.7%, ВТБ прибавляет 0.7%. Бумаги Роснефти и Лукойла на фоне укрепляющегося рубля теряют почти 0.5%. Небольшие покупки сегодня в секторе элетроэнергетики, он растёт почти на 1%

Рынок металлов после вчерашнего сильного обвала восстанавливается, но несущественно. На фоне небольшого укрепления юаня индекс промышленных металлов сегодня растёт на 1%. Цены на медь восстанавливаются на 1%, алюминий растёт на 0.7%, никель на 2.5%. Драгоценные металлы после вчерашнего падения держатся практически нейтрально. Цена тройской унции золота опустилась до 1180$ и, возможно, держит путь в район 1150$, платина остаётся на новых минимумах за 15 лет – на отметке 780$. Котировки нефти марки Brent вчера просели почти на 2% и сегодня осваивают уровень 71$ за баррель.

Индекс доллара (DXY) пока уверенно держится на достигнутых максимумах в районе 96.5 пункта. Ключевая валютная пара евро/доллар показывает скромный рост на 0.2%, приближаясь к 1.137. Российский рубль в паре с долларом растёт на 1%, оставаясь около 67. Плохой сигнал в том, что на рынке ОФЗ покупок нет вообще и даже отмечаются продажи.

В любой день может начаться сильная коррекция по перегретому сектору хайтека США, которая потащит за собой вниз все фондовые рынки в мире. Пока точно не стоит покупать рисковые активы. 22 августа должна проясниться ситуация в отношении новых санкций для РФ со стороны США, 23 августа Трамп может объявить о новых ставках в торговой войне с Китаем, и тогда никаких переговоров уже точно не будет.