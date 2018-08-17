Внешний фон перед открытием торгов на российском рынке складывается позитивным. Чуть прибавляет ко вчерашнему закрытию нефть, впрочем, так и не решаясь подняться даже к отметке 72 доллара за баррель.

После вчерашнего сильного закрытия американского фондового рынка (DowJones+ 1,58%, S&P500 +0,79%), вызванного надеждой, что США и Китай в ходе переговоров смогут решить торговые споры, в районе 0,1% прибавляют фьючерсы на американские индексы. Преимущественно в «зеленой» зоне фондовая Азия.

На открытии торгов рубль попытается уйти ниже отметки 66,5 с целью попробовать в дальнейшем на прочность уровень 66 руб за доллар, если внешний фон это позволит.

Рынок акций так и не отыграл вчера мировой позитив, царивший на фондовых площадках. Основная причина этого — отсутствие денег на рынке. Не способствовал росту укрепляющийся рубль, а дешевая нефть увела в минус «нефтянку» и, соответственно, весь индекс. Сегодня попытки подрасти продолжатся. Однако под вечер часть трейдеров традиционно будет выходить из позиций, опасаясь негатива.

Основной поддержкой рублевым активам сегодня следует ждать от встречи Путина с Меркель, намеченной на субботу. Скорее всего, стороны окончательно согласуют проект «Северный поток 2», что даст силу прежде всего акциям «Газпрома», которые в ожидании встречи можно спекулятивно прикупить.

Наверняка зайдет речь и о противостоянии США, но эта тема вряд ли будет озвучена после окончания встречи. По тону высказываний лидеров двух стран можно будет сделать определенные выводы относительно достигнутых результатов, но в любом случае рост числа контактов с главами европейских государств стоит рассматривать как политический позитив.