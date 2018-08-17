МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
10:30 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис

 

 

 

 
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 1,1% 1,1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,1% -0,3%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 2,1% 2,1%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,1%

 

 
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 1,3% 1,3%
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,1% 0,1%
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (июнь) 2,18 млрд канад. долл

 

 
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август) 87,3

 

 
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август) 97,9 98
20:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 869

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/ -58,9 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 608,9 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 12,7 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 165,2 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -54,5 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -62,8 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 7,7 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 10,6 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
11:00 RUB МГТС — ВОСА (реестр закрыт 25.06.2018, досрочные перевыборы СД)

 

 

 

 
16:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) 3% 3%
16:00 RUB Уровень безработицы (июль) 4,7% 4,7%

 

 

 RUB Global Ports — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB МегаФон — ВОСА (реестр закрыт 26.07.2018, в заочной форме, согласие на крупные сделки с заинтересованностью /договор возобновляемого займа между обществом и MegaFon Investments (Cyprus) Limited, и/или вкладов общества в имущество и/или в УК компании MICL, второе соглашение о возмещении ущерба, заменяющее первое соглашение о возмещении ущерба между обществом и Credit Suisse Securities (Europe) и UBS/)

 

 

 

 

 

 

 RUB МТС — СД (отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций)

 

 

 

 

 

 

 RUB Россети — СД (оргвопросы)

 

 

 

 

 

 

 RUB МРСК Сибири — СД (изменения в положение о дивидендной политике)

 

 

 

 