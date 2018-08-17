МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
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|10:30
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис
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|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|1,1%
|1,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,1%
|-0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|2,1%
|2,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,1%
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|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|1,3%
|1,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,1%
|0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (июнь)
|2,18 млрд канад. долл
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|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август)
|87,3
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|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
|97,9
|98
|20:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|869
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|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|-58,9 тыс
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|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|608,9 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|12,7 тыс
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|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|165,2 тыс
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|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-54,5 тыс
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|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-62,8 тыс
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|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|7,7 тыс
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|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|10,6 тыс
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|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|11:00
|RUB
|МГТС — ВОСА (реестр закрыт 25.06.2018, досрочные перевыборы СД)
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|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г)
|3%
|3%
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (июль)
|4,7%
|4,7%
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|RUB
|Global Ports — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|МегаФон — ВОСА (реестр закрыт 26.07.2018, в заочной форме, согласие на крупные сделки с заинтересованностью /договор возобновляемого займа между обществом и MegaFon Investments (Cyprus) Limited, и/или вкладов общества в имущество и/или в УК компании MICL, второе соглашение о возмещении ущерба, заменяющее первое соглашение о возмещении ущерба между обществом и Credit Suisse Securities (Europe) и UBS/)
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|RUB
|МТС — СД (отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций)
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|RUB
|Россети — СД (оргвопросы)
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|RUB
|МРСК Сибири — СД (изменения в положение о дивидендной политике)
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