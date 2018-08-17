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МегаФон — ВОСА (реестр закрыт 26.07.2018, в заочной форме, согласие на крупные сделки с заинтересованностью /договор возобновляемого займа между обществом и MegaFon Investments (Cyprus) Limited, и/или вкладов общества в имущество и/или в УК компании MICL, второе соглашение о возмещении ущерба, заменяющее первое соглашение о возмещении ущерба между обществом и Credit Suisse Securities (Europe) и UBS/)