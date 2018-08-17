Доллар накануне немного ослаб по отношению к EUR, сдвинувшись к отметке 1.138. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфия продемонстрировал существенное снижение (до отметки 11.9 пунктов по сравнению с 25.7 пунктов месяцем ранее, минимальная отметка за последние 2 года), свидетельствуя о нарастающих рисках в американской экономике. В последние недели доллар чувствовал себя столь уверенно в том числе потому, что американская экономика демонстрировала более сильную и устойчивую динамику по сравнению с прочими странами. Появление новых признаков замедления американской экономики, аналогичных падению индекса ФРБ Филадельфия, — это ключевой фактор, способный приостановить движение пары EURUSD далее вниз.

Рубль предпринимает попытки к коррекции. Поддержку российской валюте оказывает стабилизация ситуации на развивающихся рынках, где целая группа валют (турецкая лира, мексиканский песо, китайский юань и валюты восточноевропейских стран) сдержанно укрепляется. Заметную поддержку развивающимся рыкам оказали заявления министра финансов Турции об отсутствии у властей намерений вводить ограничения на движение капитала. На этом фоне лира укрепилась более чем на 3%. По нашим оценкам, большая часть укрепления рубля последних дней по сравнению с минимумами, зафиксированными 13 августа, связана именно со стабилизацией на развивающихся рынках. Для дальнейшего восстановления позиций российской валюты необходимо появление позитивных новостей по санкционной теме. На следующей неделе возможны дополнительные продажи валюты экспортерами в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на понедельник 27 августа. Однако этот дополнительный позитивный поток для рубля может быть нейтрализован возобновлением покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

На этом фоне рубль, вероятно, сохранится вблизи текущих уровней и будет преимущественно зависеть от общих настроений на развивающихся рынках. 22 августа, вероятно, вступят в действие меры, предусмотренные пакетом санкций в связи с делом Скрипалей. Первый пакет мер заключается в ограничениях на экспорт из США в Россию товаров, связанных с обеспечением национальной безопасности. Данные ограничения не являются существенным изменением существующего санкционного режима, поэтому рубль вряд ли существенно на них отреагирует. Сегодня рейтинговое агентство Fitch опубликует пересмотр по российскому суверенному рейтингу. Мы ожидаем, что рейтинг останется неизменным, и агентство может в очередной раз указать на сильные фундаментальные макроэкономические показатели России (в частности, состояние бюджета, низкий уровень долговой нагрузки и профицит во внешней торговле). Это может стать источником небольшого позитива на российском рынке.