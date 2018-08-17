Продолжает стремительно ухудшаться ситуация в экономиках почти всех развитых стран. Главная причина — сжатие ликвидности в мировой финансовой системе и как следствие — бегство капитала из наиболее рисковых и высокодоходных валют и активов. Вслед за Турцией и Аргентиной, где намечается новый дефолт, сильнейший отток капитала начался из ЮАР, Бразилии, Мексики, и, главное, Индии. Национальные валюты всех этих стран постепенно ускоряют своё падение и российский рубль на их фоне смотрится относительно неплохо. Усиливаются проблемы и распродажи на рынке долга Европы, что неудивительно. Помимо внутренних проблем в Италии, растут риски в банковском секторе Испании из-за ситуации в Турции. Ну и главный будущий негатив, который давит на европейский долговой рынок – это замедление печатного станка ЕЦБ с 1 сентября до минимального уровня 15 млрд. евро в месяц.

Китайский фондовый рынок закрыл текущую неделю на минимальных отметках с декабря 2014 года. Падение с последнего локального максимума составило почти 30%. Вчера появились заявления китайских представителей о готовности к новым переговорам, но несмотря на это, Трамп уже 23 августа может ввести новые пошлины для китайских товаров на ещё больший объём и тогда никакого смыла в переговорах уже не будет, а Пекин просто ответит очень резко и жёстко – обесценив курс юаня с 7 до 8 юаней за доллар, что приведёт к шоку на всех финансовых рынках.

Немецкий биржевой индекс сегодня теряет ещё 0.6%, приближаясь к важному уровню в 12000 пунктов, пробой которого откроет дорогу для обвального падения. Это очень сильный и важный технический уровень, сформированный в 2015 году. Биржевые индексы Франции и Великобритании сегодня пока теряют по 0.3%.

Российский рынок сегодня тоже в красной зоне. Рублёвый индекс Московской Биржи снижается на 0.3%. до 2255 пунктов, при этом валютный РТС показывает снижение почти на 1.4%, до 1050 пунктов. Отдельных историй на российском фондовом рынке искать сейчас не стоит, ибо риски в мире просто зашкаливают и уже в ближайшие 1-2 месяца цены на всё могут быть намного привлекательней. Не стоит забывать и о готовящихся санкций США, которые могут коснуться нашего банковского сектора и российского госдолга. Все подробности должны стать известны уже 22 августа, поэтому не стоит торопиться с покупкой рисковых активов.

СЫРЬЁ И ВАЛЮТЫ

Индекс промышленных металлов после небольшого технического отскока вновь перешёл к падению и пока видится дальнейший потенциал для снижения ещё на 10%. Цены на медь сегодня падают на 1%, алюминий на 0.9%, никель на 0.5%. Драгоценные металлы пока держаться вблизи вчерашнего закрытия. Тройская унция золота торгуется в районе 1180$, и, возможно, держит путь к отметке 1150$, платина торгуется на новых минимумах за 15 лет – на уровне 775$. Котировки нефти марки Brent сегодня прибавляют 1.3%, превышая 72$ за баррель. Но глобальная ситуация в мире может скоро спровоцировать дальнейшее падение нефти ещё на 7-10%.

Индекс доллара (DXY) пока уверенно торгуется на достигнутых максимумах, вблизи отметки 96.4 пункта. Ключевая валютная пара евро/доллар сегодня показывает скромный рост на 0.2%, подбираясь к рубежу 1.14. Рубль в паре с долларом падает на 1%, до 67.45 Плохой сигнал в том, что на рынке ОФЗ покупателей нет вообще и каждый день нарастают продажи. Всё, что происходит с российской валютой и рынком ОФЗ – уже не опасения санкций а мировая тенденция, вызванная сжатием ликвидности и оттоком капитала. На горизонте 1-2 месяца, российский рубль может потерять ещё 5-10%.

ПРОГНОЗ

Учитывая внешний фон и фактор пятницы, рассчитывать на восстановление российских биржевых индексов до конца дня вряд ли стоит.