Завтра Polymetal опубликует финансовые результаты за 1П18. В тот же день состоится телефонная конференция с участием менеджмента (начало — в 12:00 по московскому времени).

Наше мнение. Polymetal уже опубликовал сильные финансовые результаты за 2К18, раскрыв показатели выручки и чистого долга. Последний вырос с $1 420 млн. до $1 653 млн. за 1П18. Увеличение чистого долга отчасти объясняется выплатой заключительного дивиденда в размере примерно $130 млн. Это указывает на отрицательный свободный денежный поток от ключевой деятельности на сумму примерно минус $100 млн. Получение отрицательного свободного денежного потока в первом полугодии в основном объясняется сезонно слабым первым кварталом. В 1К18 Polymetal увеличил товарные запасы серебра и произвел авансовые закупки дизельного топлива (что в итоге оказалось выгодной операцией, т. к. в 2К18 оно существенно подорожало). Только за 2К18 свободные денежные потоки улучшились и уже вышли в плюс, составив $50 млн. Как и в предыдущие годы, Polymetal ожидает значительно более высоких свободных денежных потоков в 2П18 на фоне увеличения объемов производства и сезонного высвобождения оборотного капитала.

Таким образом, в завтрашних результатах основное внимание следует уделить динамике денежной себестоимости и EBITDA.

Polymetal предупредил, что с учетом сезонного характера выручки ожидает, что денежная себестоимость (TCC) и совокупная денежная себестоимость (AISC) будут соответствовать верхней границе прогнозного диапазона на 1П18 (денежная себестоимость — $650-700 за унцию в золотом эквиваленте и совокупная денежная себестоимость — $875-925 за унцию в золотом эквиваленте). Соответственно, мы ожидаем EBITDA за 1П18 около $307 млн.

Кроме того, этим утром Polymetal сообщил, что сегодня была отправлена по железной дороге первая партия концентрата золота покупателю из Китая. Это событие стало важным этапом в процессе разработки актива и очередным подтверждением операционной успешности компании и ее способности создавать стоимость в рамках проектов, которые ее аналогам реализовать не удалось. Поставки концентрата на Амурский ГМК планируется начать в сентябре, а на проектную мощность проект выйдет к октябрю, как и сообщалось первоначально, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.