Вслед за данными о динамике промышленного производства, превзошедшими ожидания рынка, Росстат опубликовал первые экономические индикаторы за июль. На этот раз расхождение с консенсус-прогнозом носит менее выраженный характер – представленные данные подтверждают оценки состояния экономики. Рост цен на продовольственные товары остается слабым, однако начинает ускоряться, о чем свидетельствует ускорение динамики соответствующего субиндекса цен производителей. В условиях стабильного роста реальных зарплат оборот розничной торговли продолжает восстанавливаться, однако это восстановление не является устойчивым. Рост строительной активности остается нестабильным, что все больше расходится с более позитивной динамикой инвестиционной активности.

Рост оборота розничной торговли замедлился с 3,0% г/г до 2,5% г/г. Основное сдерживающее воздействие на динамику продаж оказало замедление роста в продовольственном сегменте до 1,5% г/г против 3,0% г/г в июне. В то же время в непродовольственном сегменте рост ускорился с 2,9% до 3,3% г/г.

Мы ожидаем, что покупки «про запас» будут способствовать дальнейшему улучшению динамики продаж непродовольственных товаров. Население спешит закупить товары длительного пользования, чтобы обезопасить себя от негативных последствий произошедшего ослабления рубля и ожидаемого повышения НДС.

Появившаяся информация о росте цен производителей на продукты питания пока не полностью отражена в статистике. Согласно данным Росстата, в июле рост цен производителей в продовольственном сегменте повысился незначительно: до 0,9% г/г против 0,5% г/г в предыдущем месяце. Более полное представление об источниках ускорения инфляции можно будет получить после публикации развернутой статистики по отдельным категориям товаров.

Рост цен производителей в сегменте напитков повысился до 4,2% г/г. Однако еще более высокому показателю роста ИЦП в сегменте табачных изделий (29,5% г/г), на наш взгляд, не следует придавать значения, поскольку он объясняется переносом индексации акцизов с января на июль.

По-прежнему высокие темпы роста реальных зарплат и располагаемых доходов. В июле реальные зарплаты выросли в годовом сопоставлении на 8,0% против 7,2% г/г в июне. Рост реальных располагаемых доходов ускорился с 0,7% до 2,0% г/г. Мы полагаем, что это ускорение является следствием сочетания таких факторов, как низкая инфляция, менее значительная индексация тарифов ЖКХ в июле, благоприятная база сопоставления, а также наличие условий для роста прибыли компаний торгуемых секторов.

Ввиду расхождения трендов ситуация в строительстве в меньшей мере отражает динамику инвестиционной активности. Повышения строительной активности в июле по-прежнему не произошло. В стоимостном выражении объем строительства восстановился лишь незначительно: до —0,7% г/г против —1,3% г/г в июне. Между тем инвестиции в основной капитал, по оценкам Росстата, за 1п18 выросли на 3,2% г/г.