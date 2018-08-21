Для российской валюты вчерашний торговый день прошел в относительно спокойном ключе – пара доллар/рубль большую часть времени консолидировалась в диапазоне 67-67,30 руб/долл., а объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже составили скромные 2,3 млрд долл. В целом группа валют EM демонстрировала вчера смешанную динамику против доллара.

При этом сами позиции доллара против основных конкурентов в последние торговые сессии несколько ослабли. Вчера в СМИ появилась информация, что Д.Трамп на встрече с крупными республиканскими спонсорами выразил недовольство текущим трендом на повышение процентных ставок со стороны ФРС (представители Белого Дома отказались комментировать заявления, сделанные в ходе непубличного мероприятия). После этого в интервью Рейтер Президент США заявил, что, по его мнению, «Китай манипулирует своей валютой однозначно» и возможно, «евро тоже манипулируют». Индекс доллара (DXY) на этом фоне продолжает корректироваться, опустившись до 95,50 б.п., а пара евро/доллар подросла до 1,1530 долл.

Общая картина на внутреннем валютном рынке пока выглядит таким образом, что рубль на текущий момент нашел некоторое временное равновесие вблизи отметки в 67 руб/долл., однако насыщенный новостной фон до конца недели может изменить ситуацию. Для российских активов наиболее интригующим событием сегодняшнего дня может стать обсуждение в профильных комитетах Сената США (банковский и международный) законопроектов, ужесточающих санкции по отношению к РФ. Умеренно-позитивными в контексте этого можно охарактеризовать вчерашние комментарии одного из авторов DETER Act К.Ван Холлена, в которых сенатор заявил, что хотел бы добиться того, чтобы экономический ущерб от санкций был ограничен российской экономикой, насколько это возможно. Если положения двух ключевых законопроектов (DETER act и недавний проект группы сенаторов, анонсированный ранее Л.Грэмом и Б.Менендесом) будут смягчены, санкционная история будет представлять уже меньшую значимость для рубля. Тем не менее, общее отношение глобальных инвесторов ко всей группе валют EM пока по-прежнему негативно.

По паре доллар/рубль продолжаем ориентироваться на диапазон 66,30-67,80 руб/долл. Новые обострения турецкой проблемы, либо комментарии официальных лиц относительно санкционной истории могут привести к новому импульсу роста волатильности.